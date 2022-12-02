ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

OPPO Reno9ÏµÁÐ½ñÈÕ¿ªÊÛ£¬2499ÔªÆð

2022-12-02 11:57:06 ×÷Õß£ºÄ«½«

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  12ÔÂ2ÈÕÉÏÎç10:00£¬OPPO Reno9ÏµÁÐÈ«ÇþµÀÕýÊ½¿ªÊÛ¡£OPPO Reno9ÏµÁÐ²ÉÓÃµÚÒ»´úæçÁú®8+ ÒÆ¶¯Æ½Ì¨ºÍÌìçá8100-MAXÒÆ¶¯Æ½Ì¨£¬Ìá¹©³öÖÚÐÔÄÜÓëÄÜÐ§±íÏÖ£¬ÔÚ´óÐÍÓÎÏ·ºÍÈÕ³£Ê¹ÓÃ³¡¾°ÖÐ¾ù¿ÉÌá¹©×¿Ô½ÌåÑé;ÐÂÆ·×î¸ß´îÔØ16GB´óÄÚ´æ¼°512GB´æ´¢¿Õ¼ä£¬²¢Ö§³ÖColorOS³¬ËãÆ½Ì¨È«ÐÂÁ÷³©ÓÅ»¯µ÷¶È£¬È«ÏµÊµÏÖ48¸öÔÂ¾ÃÓÃÁ÷³©¡£

OPPO Reno9ÏµÁÐ½ñÈÕ¿ªÊÛ

  OPPO Reno9ÏµÁÐ´îÔØÂíÀïÑÇÄÉ® MariSilicon XÐ¾Æ¬¡£¸ÃÐ¾Æ¬ÓÉOPPO×ÔÑÐ£¬Ìá¹©18TOPS@int8µÄÇ¿¾¢ËãÁ¦£¬ÎªOPPO Reno9ÏµÁÐËù´îÔØµÄË«Ð¾ÈËÏñ¼ÆËãÒýÇæÌá¹©AIËãÁ¦Ö§³Ö£¬´ó·ùÓÅ»¯Ó°ÏñµÄ¹âÓ°¡¢É«²ÊÓëÇåÎú¶È£¬ÕÕÆ¬¶¯Ì¬·¶Î§Ò²ÌáÉý1µµ¡£OPPO Reno9ÏµÁÐÅä±¸3200Íò³¬¸Ð¹âÃ¨ÑÛ¾µÍ·IMX709£¬ºóÖÃ´îÔØ5000ÍòÏñËØ´óµ×Ö÷ÉãË÷ÄáIMX890£¬Ìá¹©ÓÅÐãµÄÈËÏñÅÄÉãÐ§¹û¡£

OPPO Reno9ÏµÁÐÓÅ»¯ÁËÓ°ÏñµÄ¹âÓ°¡¢É«²ÊÓëÇåÎú¶È

  ÎªÊµÏÖ¼«ÖÂÊÖ¸Ð£¬OPPO Reno9ÏµÁÐ²ÉÓÃ56¡ãÎÕÊÖÇúÏßÉè¼Æ£¬ÒÔ³¬Ç³ÆÁÄ»ÍäÕÛ½µµÍÎó´¥ÂÊ£¬²¢´øÀ´ÌùºÏÊÖÕÆµÄÊæÊÊÎÕ¸Ð¡£³öÉ«µÄ»úÉí¶ÑµþÓÅ»¯£¬°ïÖúReno9 Pro¼æ¾ßÌìçá8100-MAXÒÆ¶¯Æ½Ì¨ºÍ4500mAh´óÈÝÁ¿µç³ØµÄÍ¬Ê±£¬Õû»úÖØÁ¿½ö174g£¬ºñ¶È½ö7.19mm¡£

OPPO Reno9ÏµÁÐ±¡ÖÁ7.19mm

  Ä¿Ç°OPPO Reno9ÏµÁÐÒÑÈ«ÇþµÀÕýÊ½¿ªÊÛ£¬ÊÛ¼Û2499ÔªÆð¡£ÓÃ»§¿ÉÇ°ÍùOPPOÉÌ³Ç¼°¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢ËÕÄþµÈµçÉÌÆ½Ì¨¹ºÂò£¬»òÖÁOPPOÏßÏÂÌåÑéµêÑ¡¹º¡£Ê×ÏúÆÚ¼ä£¬ÏßÉÏ¹ºÂòOPPO Reno9ÏµÁÐ×î¸ß¿ÉÏí24ÆÚÃâÏ¢¡¢¼ÛÖµ500ÔªÐÂ»ú×ðÏíÈ¨ÒæµÈÓÅ»ÝÕþ²ß;ÏßÏÂÒÔ¾É»»ÐÂ¹º»ú£¬×î¸ß²¹Ìù1300Ôª£¬¸ü¿ÉÏíËéÆÁ±£ÂòÒ»Äê±£Á½Äê¡£¸ü¶àÓÅ»ÝÐÅÏ¢£¬¾´Çë¹Ø×¢OPPO¹ÙÍø¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Ä«½«

×îÐÂ×ÊÑ¶

OPPO Reno9ÏµÁÐ¿ªÊÛ2499ÔªÆð

ÈÈÃÅÊÓÆµ

¸ñÀ¼ÊËÎ¢Õô¿¾Ò»Ìå»ú¹¦ÄÜÌåÑé

ÐÂÆ·ÆÀ²â

vivo X90 Pro+È«ÃæÉÏÊÖÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼