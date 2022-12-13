OPPO全新自研芯片即将发布 更有折叠屏新品来袭

【天极网手机频道】近年来，国内厂商开始着手自研芯片，试图通过自研之道突破现有的困境。自2020年OPPO对外正式宣布“马里亚纳计划”芯片战略后不久，OPPO正式推出首个自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，向大众展现了自己专业的研发实力。而OPPO未来科技大会2022发布在即，官方已经公布了不少大会的相关内容，其中就有关于OPPO第二颗自研芯片的信息。

据了解，OPPO第二颗自研芯片将于12月14日在未来科技大会2022(OPPO INNO DAY 2022)上正式发布。同时，从已有的信息来看，这款自研芯片可能并不会是马里亚纳 MariSilicon X的更新迭代，而是全新的一款自研芯片。这也就意味着，OPPO在自研芯片方面再次带来突破性的进展，预计会给用户带来全新的体验。

从已经商用的马里亚纳 MariSilicon X芯片来看，其是全球首个采用6nm先进制程工艺的移动独立影像NPU。超强的算力和出色的能效比，解决了ISP和通用处理器算力不足导致的夜景视频长期以来画质不佳的难题，以及传统影像链路中的信息损耗问题。

可以说，马里亚纳 MariSilicon X实现了真正意义上的4K超清夜景视频，开启一机双芯的计算摄影时代。如今，第二款自研芯片即将到来，不少纷纷猜测其具体用途。从目前市场的状况来看，不排除可能与充电、蓝牙等领域相关，能够从底层提升与优化用户的使用体验。

此外，在本次的未来科技大会2022上，OPPO还将带来首个健康概念产品，以及两款折叠屏产品。距离大会召开仅剩一天时间，OPPO还将会带给我们什么样的惊喜，让我们拭目以待。