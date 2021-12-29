苹果等品牌手机不再标配充电器，工信部首次回应：保障消费者知情权和选择权

作者：千年

【天极网手机频道】自从苹果以“环保”名义停止向用户免费提供充电器后，国内手机厂商也开始纷纷效仿，不得不说，苹果带了一个非常不好的头，提升了消费者的购买成本。现在，终于有消费者针对这一问题向工信部询问，并且得到了回应。

工信部在回应中表示，关于手机与电源适配器分离销售的问题，厂商在保障消费者的知情权和自主选择权的前提下，自行制定营销策略，在宣传销售时、产品包装及清单上明确告知消费者产品及随附材料，由消费者自行选择购买与否。

当前，一些厂商没有按照惯例附加充电器，打破了消费者的惯性思维，如苹果、三星等，也有同时发售不带充电器和带有充电器的两个版本的情况，如小米，均符合消费者意思自治原则，另一方面因该问题不涉及人身健康和生命财产安全等，消费者个体需求差异大，行业管理可行性还需进一步研究。

工信部还表示，下一步，我们将呼吁企业修正营销策略，推动厂商切实兼顾好用户消费实际需求、环保与商业利益之间的关系，鼓励支持用户个性化选择的营销策略，保障用户的知情权和自主选择权。同时，引导消费者正确看待该问题。

从工信部的回应来看，不标配充电头并不是一个违法的行为，但是企业在营销过程中也做到更好地规范，保障消费者的知情权和选择权。

但目前很多手机厂商实际上并没有为用户提供选择权，比如苹果目前已经全面取消了标配充电器，不管消费者购买什么型号的iPhone，都无法获得全新的充电器，只能额外花费重金购买。

而其他大部分国产品牌至少还有套装版和普通版可以选择，普通版是取消充电器的版本，价格要便宜一些，而套装版则配备了充电器，需要购买充电器的消费者可以选择套装版。

苹果这种一刀切的做法无疑是大大提升了用户的购买成本，要知道苹果的官方配件非常昂贵，20W的USB-C充电器售价149元，1米的USB-C转闪电连接线售价145元。