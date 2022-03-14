三大运营商2021年日赚超4亿元，5G商用进一步落地

作者：大飞哥

【天极网手机频道】3月14日消息，在国内三大电信运营商齐聚A股后，近日它们首次公布了业绩数据，营收、净利润均取得较大幅度的增长。

根据中国联通发布的2021年年度报告显示，公司2021年实现营业收入3279亿元，同比增长7.9%;实现全年利润总额178亿元，归属于母公司净利润63.1亿元，同比增长14.2%。

同日晚间，中国移动和中国电信也公布了2021年年度及2022年1月份至2月份的经营情况。

中国移动发布的公告显示，预计公司2021年实现营业收入约8448.77亿元至8525.58亿元，归属于母公司股东的净利润约1143.07亿元至1164.64亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约1072.85亿元至1093.28亿元。

经初步核算，中国电信2021年年度实现营业收入较去年同期增长10%至12%，归属于母公司股东的净利润较上年同期增长23%至25%。据中国电信2020财年实现净利润208.5亿元计算可得知，2021年，中国电信预计将实现净利润约256.5亿元至260.6亿元。

结合上述数据可知，三大运营商2021年合计实现净利润总额将达1462亿元至1488亿元，实现日赚超4亿元。

从三大运营商的主营业务来看，中国移动在用户数上仍然保持了行业领先优势。根据中国移动披露的信息可知，2021年，移动客户达到9.57亿户，净增1497万户，其中5G套餐客户达到3.87亿户，净增2.22亿户，规模保持行业领先。

中国电信披露，截至2021年底，公司移动用户达到3.72亿户，5G套餐用户渗透率突破50%。中国联通则在2021年实现移动出账用户的净增长，净增达到1130万户，大幅优于 2020 年的净减1266万户，其中5G套餐用户达到1.55亿户，5G套餐用户渗透率达到48.9%。

在宽带业务方面，中国移动也保持着领先规模优势，2021年有线宽带客户达到2.40亿户，净增2978万户。中国电信紧随其后，有线宽带用户达到近1.70亿户。中国联通则表示，抓住了5G、宽带、Wi-Fi“三千兆”升级机遇期，2021 年，固网宽带用户全年净增 895万户，总数达到9505万户，全年净增用户规模创公司历史新高。

值得关注的是，随着5G发展持续提速，5G网络在更大范围内铺开，三大运营商的5G商用布局也进一步落地。中国移动方面，政企市场已经成为增收引擎，5G垂直领域在智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、智慧冶金、智慧港口、智慧医院等多个行业实现规模拓展。同时，中国移动还深化国际国内两个市场协同，加快推动优质成熟能力出海，全力打造视频、游戏、VR/AR、支付等优质互联网产品。北京冬奥会期间，咪咕视频全方位全场景赛事直播赢得了广泛认可。

中国联通方面表示，公司以 5G应用新产品、新业态、新模式助力千行百业数字化转型和智能化升级。持续打造并迭代5G工业互联网、智慧城市、医疗、教育、文旅等行业基线化解决方案;夯实5G行业融合标准研制，做大5G应用创新联盟，优化5G生态开放平台;持续加大研发投入，在双碳物联网、5G+车路协同、5G+北斗、智慧法务、智慧养老等领域开展产品孵化。

中国电信方面则表示，公司深度融合数字经济要素与实体经济，5G定制网商用项目覆盖5G应用“扬帆”行动计划的全部重点行业，天翼云突破关键核心技术，升级为分布式云，持续提升云网安全能力，积极赋能传统产业转型升级。同时充分发挥云网融合优势，围绕国家“东数西算”工程和一体化大数据中心布局，全方位部署数据中心、DCI 网络、算力和产品服务，积极承接“东数西算”工程落地。