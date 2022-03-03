库克为新刊发文：科技会让世界变得更好

作者：夏初

【天极网手机频道】3月1日消息，苹果公司首席执行官蒂姆库克为意大利《晚邮报》杂志《Login：Tecnologia Innovazione》第一版撰写了一篇深度文章，库克在这篇文章中呼吁意大利创新者“加入我们的挑战，让世界变得更美好”。

库克在文中强调了诸多苹果的价值观，诸如创新与对机遇的把握，以及公司在成长过程中如何坚持这些价值观。库克在文章中说，当代人有千载难逢的机会来塑造我们想要生活的未来。

库克在文中写道，“我相信，今天我们再次面临历史上的关键时刻。眼下我们拥有千载难逢的机会来塑造我们想要生活的未来。我们今天做出的关于如何重建以及将资源集中在哪里的决定将在未来几十年留下印记。虽然技术显然会对我们构建的未来产生深远的影响，但重要的是要记住技术本身并没有好坏之分。它的影响将取决于我们置于创新核心的价值观和意图。”

库克在公开信中重申了苹果在创新、人性、环境等方面的承诺。他表示，苹果的一些核心价值观包括“将人性放在我们所做一切事情的中心”和“保护我们用户的基本隐私权”。作为苹果“对人类的承诺”的一部分，库克还指出该公司越来越多地参与医疗保健行业。

库克还邀请意大利各地的创新者加入苹果公司，用科技让世界变得更美好。他表示，“随着我们共同前进，面对如此多的挑战，将人类置于我们创造的技术的核心将比以往任何时候都更加重要。如果我们这样做，激发进步和改善人们生活的机会将是巨大的。在苹果，我们将继续以我们的价值观为指导，利用技术让世界变得更美好。”