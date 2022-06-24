都说影像手机好，好在哪？

作者：毛毛

【天极网手机频道】影像能力作为消费者购买手机最为看重的一点，一款手机的影像到底好不好不是靠厂商吹硬件参数吹出来的，只有真正体验过的，才知道如今智能手机的影像实力发展到哪一块了。好比如前几年，长焦镜头被放到手机里，比起扛着专业相机，一台手机可以轻轻松松的拍摄到更远的地方。然后是视频防抖，随着短视频的流行，大家开始进行视频拍摄，开始对以前一直不被人关注的画面抖动问题进行提升，到现在，视频不仅防抖，还能开美颜，管你一大早起来化没化妆，只要你要拍视频，美颜美妆功能永远都在。看似手机厂商们在影像方面上玩出了花，但实际上还是向着给消费者提供最出色的影像体验。

作为OPPO开年旗舰，OPPO Find X5相比上一代产品更出色。影像上，OPPO Find X5 配备 5000 万像素主摄(索尼 IMX766 传感器) +5000 万像素超广角镜头(索尼 IMX766 传感器) +1300 万像素长焦镜头的三摄组合，配合自研影像 NPU 马里亚纳 MariSilicon X 芯片， 6nm 制程工艺和 DSA 黄金架构为手机带来空前强大的影像算力了能效比。在强悍的影像硬件与马里亚纳 X 芯片双管齐下，OPPO Find X5 可以针对图像原始信息进行实时 AI 降噪和 HDR 融合，实现芯片级 4K 夜景视频和 4K HDR 视频的拍摄。

性能上，OPPO Find X5搭载的是高通骁龙888处理器，高通骁龙888移动平台采用5nm工艺，A78架构，较上一代处理器CPU性能提升25%，GPU性能提升35%，性能大幅提升，搭配马里亚纳 MariSilicon X 芯片，赋予了OPPO Find X5卓越性能体验。

其他方面，OPPO Find X5 配备一块 4800mAh 大电池，并且配有80W 有线闪充和 30W 无线闪充组合。在 80W 有线闪充下，35分钟内即可完成充电，出门在外不用担心电量问题，碎片时间也可以为手机充入可观的电量，拯救低电量恐慌者。

除了OPPO Find X5系列，安卓阵营在影像口碑上留有名字的还有vivo。vivo S15 Pro搭载5000万像素索尼定制版IMX766V传感器，进一步提升感光能力，为拍摄出色彩明亮、细节清晰的人像效果提供了硬件基础。配合行业领先的蜂鸟超级防抖和全系标配OIS光学防抖，大大增加了暗光环境下的拍摄画质和成片率。同时，vivo S15系列带来影棚级人像算法，还原面部细节与肌肤质感，配合实时黑光夜视算法、夜景光斑人像滤镜、夜景降噪等vivo算法矩阵，让人像拍摄自然生动。

你以为这就结束了？荣耀Magic4系列可不答应。作为荣耀新一代全能智慧旗舰，荣耀Magic4系列凭借业界最强骁龙8芯片性能体验、行业首创LTPO+1920Hz高频PWM调光、智慧隐私通话、影像能力的三大维度的创新突破等全面升级的革新体验吸引了众多消费者的关注。

荣耀Magic4系列拥有全系潜望式长焦镜头、最高达4颗5000万像素以上的主摄组合、业界领先的超大底传感器等极致硬件。在旗舰级硬件镜头之下，基于荣耀自研HONOR Image Engine图像引擎，荣耀Magic4系列打造了业界最顶级的多主摄计算摄影平台，带来全场景、全焦段都清晰的拍照体验。荣耀Magic4 系列还首次引入人眼色适应白平衡机制，让白平衡从还原色彩的真实，进化到还原人眼感受的真实，客观准确的还原出用户心理感知的颜色，营造更具氛围感的照片。

为了带来更好的远拍体验，荣耀Magic4系列以潜望式长焦主摄级摄像头，配合超大底广角主摄的融合计算摄影，带来前所未有的望远拍摄能力提升。配合支持OIS光学防抖与EIS电子双重防抖，即使在高倍率变焦场景下，依然能捕捉效果清晰且稳定的影像效果。在超广角体验上，荣耀Magic4系列最低配备5000万像素超广角主摄像头，122°超广视角可以将广阔的天地美景纳入眼中;同时支持2.5cm微距摄影，近在咫尺的微观之美也可一键即得。

在人像拍摄体验上，荣耀认为，真正讲究的人像模式，无需将就光线。为让用户在任何光照下都能够拍出好的效果，荣耀Magic4系列带来全新AI人像引擎，让人像拍摄在复杂环境比如夜景、HDR场景同样可以获得更好的细节效果，在保证人像清晰、曝光充足的同时，同时兼顾高动态场景高亮和暗区的细节。

除了在专业成像能力上，荣耀Magic4系列在影像玩法上也带来全新升级。基于强大的AI影像技术，荣耀Magic4系列来全新的“录中美拍”和“一录多得”功能，解决了用户拍摄视频同时无法拍摄高质量照片的痛点，让用户在拍视频时也有高清晰精彩定格照。与此同时，荣耀Magic4系列还提供行业首发4K 60fps 10bit-log电影模式，配合电影级的3D LUTs，轻松实现大师级短视频拍摄体验。

影像能力是考验用户需求洞察力和软硬件技术研发综合实力的试金石，每个人都有权享受专业影像的创作魅力。作为移动影像技术创新的主要引领者，国内手机厂商确实给大家带来了不小的惊喜。相信未来在手机影像能力上还会有更多出色的表现。