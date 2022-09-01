这很“苹果”！iPhone 14 Pro叹号孔可显示为药丸形

作者：云隐

【天极网手机频道】一年一度的苹果秋季发布会已定档9月8日凌晨一点，按照以往的节奏，苹果将会更新旗下多条产品线，带来一波全新的产品。其中最受关注的莫过于iPhone 14系列，关于苹果的这款高端旗舰，它的爆料信息也早已遍地皆是。今日，又有外媒曝出iPhone 14 Pro机型中的叹号孔可显示为药丸形。

据了解，iPhone 14系列在外观设计上将会大改，除了iPhone 14保留原有的刘海屏设计外，iPhone 14 Pro系列将会采用“感叹号”挖孔屏设计，这无疑是颠覆了苹果多年的设计。而根据最新的爆料信息来看，该“感叹号”设计似乎并不是那么简单，而是可以将中间部分作为隐私指示器，在App使用麦克风和摄像头时进行提醒。例如：当硬件处于激活状态时，也就是当摄像头和麦克风正在使用时，用户就可以在“药丸”中间看到一个绿色湖或橙色的点，警示用户手机正在调用摄像头或麦克风。

由此来看，iPhone 14 Pro系列的“感叹号”设计并不是盲目的过渡，而是有着一定的隐私保护作用。不过，在笔者看来，这种设计似乎与MacBook Pro的刘海摄像头模组很相似，同样具备警示作用。但MacBook Pro处于观看视频的状态时，屏幕的镜头模组将会与黑边融合在一起，减少视觉的膈应感，这就与iPhone 14 Pro系列很相似了。不得不说，这种设计很像苹果的作风，确实称得上是“很聪明的设计”。

“感叹号”设计的加入，自然也有着一定的优势，其中最大的优势自然是扩大了屏幕的屏占比。在最上方的横条处，或许能够显示更多的标识，例如电池电量、状态图标、日期等。当然，具体的还要看苹果对于iOS 16的整体设计思路，才能确定苹果如何利用更大的屏幕。

而在iPhone 14系列的其他配方面，网上的爆料信息也已有诸多爆料信息，笔者简单汇总一下。iPhone 14系列的处理器可能会做差异化定位，iPhone 14与iPhone 14 Max将依旧采用A15芯片，只有iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max才会升级至A16芯片。不过笔者以为，即使是A15芯片也已经够用，不输其他品牌的最新处理器，就是在散热效果上需要进一步提升。外观设计上，除了屏幕变化外，键位设计基本不变，同时会新增配色，预计也会亮眼不少。

至于影像方面，iPhone 14系列有望打破万年不变的1200万像素，全系升级至4800万像素的主摄镜头，影像能力回迎来较大升级。充电与续航方面，iPhone 14或维持不变，而iPhone 14 Pro系列则有望支持35W快充，只不过不会赠送充电器。

从以上曝出的配置信息来看，iPhone 14系列除了屏幕与影像的升级较大之外，其他方面只是常规升级，甚至大部分是不如其他安卓旗舰的，更不用说创新性的升级了。不过，笔者对于iPhone 14系列的影像升级还是充满期待的，去年iPhone 13带来的电影模式，将视频拍摄的门槛再一次降低，如今的iPhone 14系列又会带来怎样的影像创作力，显然也是备受期待的。更多相关信息，可以关注9月8日的苹果发布会，届时将会一一揭晓。