超轻固精工拟椎式铰链，OPPO Find N2实现铰链小型化

【天极网手机频道】在OPPO未来科技大会2022上，OPPO Find N2正式发布，其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，再次为用户带来了全新的折叠体验。而基于如此轻量化的设计，铰链小型化可以说是起到了至关重要的作用。

据了解，本次的OPPO Find N2采用的是超轻固精工拟椎式铰链，具备更轻、更窄、更坚固的优势。具体来看，铰链中连接中框、支撑屏幕的斜板，材料上使用高强度复合碳纤维，实现了重量减半，强度翻倍的出色效果。而在全新一代铰链上，则使用强度更高的航天级合金材料，整合铰链中的凸轮、滑轨、齿轮等核心部件，巧妙地将铰链结构小型化并带来强度上的保证。同时，通过榫卯工艺替代此前铆钉的结构形态，整个铰链零部件的连接中没有用到一颗螺钉，一体成型。

凭借着超轻固精工拟椎式铰链，OPPO Find N2能够在45°-125°之间的角度悬停。而在多角度悬停功能的加持下，OPPO Find N2能够覆盖诸多使用场景，涵盖了悬停观影、悬停音乐、悬停视频通话、悬停会议、悬停健身等多项功能。例如：悬停观影功能，用户可以将手机悬停至合适的角度，将于放于桌面，上半屏观看视频，下半屏操作控件页面(播放/暂停、音量、亮度等)，完全不用手机支架了。

总的来看，本次的OPPO Find N2通过引入航天级材料对铰链形态进行小型化重构、使用碳纤维材料作为屏幕支撑骨架、直至整机螺丝也全部替换为钛合金定制进行减重，最终将整机重量控制在233克，甚至比市面上主流的旗舰直板机还要轻，进而引领折叠屏进入轻量化时代。