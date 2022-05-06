母亲节将至，理性消费的情况下什么值的买？

作者：毛毛

【天极网手机频道】五一长假已过，大家伙也该收心继续上班了。每年五月第一个周末是母亲节，如果没有出行影响的话其实大家应该都已经带着妈妈出去旅游逛街做美容了，但是为了大家的安全，很多人都选择“家里蹲”，导致消费欲望上涨，不少人或多或少都出现了不理智的消费行为。那么对于即将到来的母亲节，该买些什么给自己的长辈呢？



图片来源：摄图网

手机品类

其实作为目前消费能力的“中坚力量”，我们这群90后年轻消费者对数码产品是非常感兴趣的，再加上90后的爸爸妈妈年纪也是在50岁到60岁之间，他们的学习能力丝毫不比年轻人差，有的时候出门甚至可以看到这些叔叔阿姨用起微信、支付宝操作比我们还“6”，再加上可能受到年轻人的影响，他们对智能手机的要求也逐渐高了许多。



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虽然不如我们一样经常打游戏或者追剧，也可能不太能理解芯片性能和跑分这一类名词，但是他们认为价格越高手机就越好。当然，这么说也不能完全错，但也不是完全对。如今智能手机市场细分，例如影像手机、游戏手机、商务手机价格也能与旗舰机相当。

同时，大屏手机、折叠屏手机也开始占据手机市场的“半壁江山”，曲面屏手机由于槽点比较多我们就不拉出来了，总的来说，如今国内手机市场的选择多到眼花缭乱让人无从下手，但不管是国内还是海外，销量成绩还是非常亮眼的，这也说明国产手机已经“崛起”。

耳机品类

除了智能手机，你可以看到很多人出门在外都会戴着耳机，尤其是无线蓝牙耳机的上市，让大家没了“有线束缚”，更加舒适方便。唯一的缺点可能就是容易掉且容易忘记放在哪里了，甚至容易放在兜里忘记放回充电盒导致第二天没电了。

不过这些都是能解决的事。随着时间的推移，你会发现越来越多长辈开始潮流起来，出门在外墨镜一戴耳机一戴，出门就炸街，年轻人都没有这气场。



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当然了，现在无线蓝牙耳机市场其实也是多到跟手机有一拼，入耳式的、头戴式的、骨传导耳机这类的，任君选择。不过耳机这类产品，还是少让长辈长期戴着，年轻人也不能长时间戴着，实在不行就是上下班的路上戴着就好，而且声音也尽量不要开太大，以免造成耳朵不可逆的损伤。

穿戴设备品类

说到穿戴设备，大多数人第一个想到的是智能手表。其实对于智能手机和无线蓝牙耳机，智能手表在我看来还是更看重一些。

随着医疗健康数字化、智能化需求爆发，医疗与技术的融合日渐成为新风口，这吸引了众多科技巨头们进军大健康赛道，因此，包括智能手表在内的可督促健康管理的智能可穿戴设备也风头正盛。目前市面上的手表大多数都支持心率、血压、血氧、睡眠监测等等功能，对于老年用户来说是非常有必要的。除此之外，智能手表还能记录运动时的心率、消耗的热量等等，对自己的运动进行一个深度的了解。



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其实不仅仅是老年人适用，这些穿戴设备在年轻人身上也同样适用，尤其是我们这些久坐不动的上班族，在你久坐之后会提醒你起来运动一下。

这些电子产品虽然看似都很普通，但确实是送礼的最佳选择。所以趁现在，给你爱的人选择一份好礼吧。