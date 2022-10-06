标准型号首推更大屏iPhone 14 plus 厚积薄发，10月7日正式发售

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，关于iPhone 14系列下的6.7英寸超大屏的iPhone 14 Plus，将于10月7日正式发售。iPhone 14 Plus厚7.80mm，重量为203克。这也是苹果公司首次推出配备6.7英寸显示屏的标准型号，而不是“mini”设备，这是此前高端iPhone“Pro Max”系列独有的显示屏尺寸。

这款机型在外观上，和iPhone 14型号相同，航空航天级铝制外壳和可实现无线充电的玻璃后盖。不过与iPhone 14 Pro型号不同，iPhone 14和iPhone 14 Plus均在显示屏顶部保留有一个凹口，且该显示屏装有原深感摄像头。屏幕体验方面，屏幕相对大了21%，配的是超大号的超视网膜XDR屏，支持杜比视界以及支持真色调，而且原彩显示技术会根据周围环境光调节屏幕显示。

性能配置上搭载A15仿生芯片，和iPhone 14相同。采用5nm工艺打造，集成了150亿晶体管。A15芯片功耗相当低。无论是强劲驱动各种新功能还是游戏，同样出色。并且A15仿生芯片内的安全隔区，守护我们的面容ID数据、通讯录等个人信息的安全。

拍摄方面，主摄依旧为1200万像素超广角，前置摄像头支持“自动对焦”功能和“光像引擎”，在视频拍摄方面加入了“运动模式”，一样支持电影效果模式4K HDR。

充电续航方面，iPhone 14 Plus续航在iPhone全系排头名。其凭借其更大的尺寸，iPhone 14 Plus的电池寿命甚至比iPhone 14更长。官方数据表示，iPhone 14在观看视频时的使用寿命长达 20 小时，而iPhone 14 Plus在观看视频时的使用寿命长达26小时。支持高达15W的MagSafe充电，并且可以使用20W或更高的充电器通过闪电网络快速充电。

综上，iPhone 14 Plus同样提供128GB、256GB 和 512GB 的存储容量。带来更大的屏幕和更好的续航表现，据悉官网上购买可以享最长24个月免息分期服务。感兴趣的用户朋友，可以到官方进一步了解详情。