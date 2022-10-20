荣耀畅玩40 Plus发布：长续航+大屏幕，售价1199元起

【天极网手机频道】近期，荣耀发布了荣耀X40 GT，凭借着骁龙888、144Hz高刷、66W快充以及极具性价比的定价，获得了不少消费者的青睐。而在今日，荣耀官网上架了一款新品――荣耀畅玩40 Plus，官方称之为“高能长续航，大屏大内存”，具体表现如何，我们来简单看看。

外观设计上，荣耀畅玩40 Plus提供仙霞紫、魅海蓝、钛空银、幻夜黑四款时尚配色可选，机身厚8.27mm，重196g，简约轻薄又不至于单调。同时，荣耀畅玩40 Plus采用侧边指纹解锁，背板上的标志性双环影像模组设计也极具辨识度。

屏幕方面，荣耀畅玩40 Plus则采用一块6.74英寸的水滴屏，支持最高90Hz刷新率与90.07%的高屏占比，加之通过了德国莱茵TUV低蓝光护眼认证，屏幕素质也并不差，日常游戏或观看视频也能获得不错的视效体验。

基础配置上，天玑700处理器、后置5000万像素高清主摄、200万像素景深镜头等配置的加持，荣耀畅玩40 Plus不仅能够带来流畅的系统体验，在影像方面也能帮助用户轻松定格下更加清晰的画面。更为重要的是，荣耀畅玩40 Plus内置了6000mAh超大容量电池，根据官方的数据，最高可提供刷短视频23小时或追剧25小时的续航。其配合22.5W的超级快充与荣耀智慧节电引擎，充电十分钟即可追剧3小时，续航能力在同价位手机中表现出色。

此外，荣耀畅玩40 Plus最高提供256GB超大存储空间可选。根据官方数据，可存储60000+张照片或950+部剧集，同时在8GB超大运存基础上，还能实现5GB的智慧运存扩展，带来等效13GB的运存体验，流畅性获得大幅提升。

售价方面，荣耀畅玩40 Plus 6GB+128GB售价1199元，8GB+128GB售价1399元，8GB+256GB售价1599元。综合以上配置来看，荣耀畅玩40 Plus在千元机市场具备相当高的竞争力，尤其是长续航、大屏、大内存的特性，让它尤为亮眼。当然，如果对于性能有着一定的需求，笔者还是建议选择荣耀X40 GT较为合适。目前，荣耀畅玩40 Plus已开启预售，10月28日正式开售，感兴趣的朋友可以关注一下。