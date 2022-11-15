OPPO A1 Pro开启预订：灵巧轻薄机身+67W长寿版超级闪充

【天极网手机频道】作为OPPO最畅销的系列机型之一，A系列一直是“好看又好用”的代表。最新A1 Pro这一次更是携“两大行业首发、四大档位新高度”全新亮相，而OPPO对其也是毫无保留，大方地公布即将在明天发布的新机讯息，并且开启了预订。超值实力新品A1 Pro此次带来朝雨蓝、晨曦金、月海黑三款配色，用户可登录OPPO商城及各大电商平台，或前往线下OPPO体验店、授权门店前往预约。

全新OPPO A1 Pro

天极网了解到，此次OPPO A1 Pro亮点颇丰，比如轻薄机身、长寿闪充、高耐久电池、流畅系统、NFC、轻薄手感等等。官方介绍，OPPO A1 Pro拥有灵动轻巧的机身设计，机身机身仅有171g重量与7.7mm厚度，带来轻薄好手感。A1 Pro续航与轻薄兼顾，配备了67W长寿版超级闪充和4800mAh高耐久电池，充电快的同时，电池使用四年依旧耐用。

A1 Pro的流畅体验也全面提升，搭载全新的ColorOS 13系统，支持等效最高12GB+8GB=20GB的流畅运存体验，最高后台应用保活数量达到26个。

从OPPO官微海报透露的亮点来看，OPPO A1 Pro确实能够刷新同档位机型带给用户的用机体验。除此之外，OPPO A1 Pro搭载了十亿色OLED超窄双曲屏，支持120Hz高刷新率与2160Hz超高频PWM调光，并拥有56°黄金曲率，兼具出色的视觉效果与舒适的握持感。影像方面，A1 Pro搭载了1亿高像素主摄镜头，影像实力大幅提升。那么OPPO A1 Pro还会带来哪些体验上的升级与惊喜？敬请期待11月16日新品发布会。