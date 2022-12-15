超轻折叠设计，OPPO Find N2实现轻至233g

【天极网手机频道】在OPPO Find N2系列发布会上，OPPO带来了两款折叠屏产品：OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip。其中，OPPO Find N2超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，让其再次成为折叠屏市场的明星产品。尤其是机身重量轻至233g的超轻折叠设计，足以引领折叠屏迈入轻量化时代。

从OPPO Find N2的具体设计来看，其采用多层碳纤维材料作为屏幕的支撑骨架，实现重量的大幅降低，仅屏显结构较上代就减轻34%。当然，屏幕的折痕并没有牺牲掉，其在碳纤维支撑骨架上，设计了疏密有度、横竖交错的全新网纹结构，随水滴铰链的弯折曲率变化，进行动态调整，从而使屏幕弯折区域应力降低30%，有效改善屏幕折痕。

另一方面，OPPO Find N2采用了超轻固精工拟椎式铰链，通过引入航天级材料对铰链形态进行小型化重构、使用碳纤维材料作为屏幕支撑骨架、直至整机螺丝也全部替换为钛合金定制进行减重，极致精工，一体成型。最终，将整机重量控制在233克，实现真正意义上的轻量化设计，足以成为行业追赶的标准。

此外，在超轻固精工拟椎式铰链的加持下，OPPO Find N2具备多角度悬停的特性。更为重要的是，本次的OPPO Find N2针对悬停场景进行系统底层的深度定制，打破“先应用后悬停”的使用逻辑，创造出极具新意的「悬停空间模式」。内含相机、视频、音乐、运动四类应用，用户仅需要展开手机保持悬停状态，即可直接进入全新定制的悬停界面，解放双手，一步到位。

折叠屏手机的重量，一直是用户诟病的劣势，本次的OPPO Find N2通过采用创新型的材料，重构铰链内部的零件，从而让折叠屏手机达到233g的惊人重量，可以说是极致轻量化的设计，足以颠覆折叠屏的全新体验。