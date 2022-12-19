“华为影业”最新大片定档，宇航员小马携华为Mate 50系列重返月球！

【天极网手机频道】2018年，时值华为Mate 20系列新机上市期间，华为放出一支针对新机影像能力的创意广告《一张来自太空的照片.jpg》，结合宇航员登月的故事，凭借诙谐的人设和逼真场景，一上线就火爆全网。时隔四年，华为Mate50系列发布，华为Mate也将再次“重返月球”，带来全新的「登月故事」。

在《一张来自太空的照片.jpg》广告片中，宇航员小马“没带钥匙”、“踩到月球脚印”、“热烈祝贺我们再次迈出一大步”等笑点给大众留下深刻印象，同时主题紧扣华为Mate 20影像系统的强大，引发互联网病毒式传播，并且延伸出四川话等方言版本，也让这部广告片彻底火出圈外，令每个看过这部短片的消费者都对华为Mate 20的影像能力记忆深刻。

这次华为“野心勃勃重返月球”，完全建立在华为Mate50系列强大的硬件基础之上，无论是排星布阵二十载如今终于实装到华为Mate50系列中的北斗卫星消息技术，还是研发多年突破康宁技术垄断地位的昆仑玻璃，都让用户期待华为这次能否在《重返月球的Mate》广告短片中结合影像之外的黑科技，给用户带来截然不同的故事，这也是这部短片备受关注的看点之一。

华为Mate系列一直以来都是华为创新与尖端科技的完美诠释，搭载无数黑科技于一身的华为最强机型。华为Mate50系列同样不负消费者期待，全球首发“捅破天”的北斗卫星消息技术，并且全新升级超光变XMAGE影像系统，将会协助“粗心大意”的宇航员小马更好地完成月球上的任务。

华为这次从玻璃材料创新入手，与此前业内在玻璃面板表面做文章不同，华为在玻璃中引入上亿个高强度纳米晶体，形成结构支撑，再搭配复合离子强化注入技术，在玻璃表面形成微米级坚硬保护层，使得搭载昆仑玻璃的华为Mate50系列整机抗跌落能力提升至10倍。如此一来，就算宇航员小马连人带机摔落月球表面，也能保障手机完好无损。

这一次华为在影像系统方面的进步，相信也会体现在这部广告短片中，小马也将延续前作窘迫的处境，再一次诠释华为Mate50系列中强大的超光变XMAGE影像系统。华为Mate50系列将光圈可调节的设计融入手机影像系统中，大幅提升移动影像光学系统的能力，可以根据不同场景智能匹配光圈大小。

同时5000万像素的主摄拥有F1.4的业界最大光圈，能够通过调节六个光圈叶片的开合实现F1.4-F4.0光圈调节。超大光圈配合精准的人像分割计算能力，可以带来渐进有层次的光学级人像虚化，背景虚化效果不输单反，让成像具有呼吸感。对于小马而言，月球上的最后一个工作日有非凡的纪念意义，不来一张合影实在可惜。这次，华为Mate50系列会不会帮小马拍出“一张来自月球的人像照片”呢？

华为Mate50系列全新升级的超广角摄像头，也拥有其极强的超级微距拍摄能力，可以帮助小马在月球上探索月壤之下隐藏的微观世界，毫米之间的事物一览无遗，说不定小马将会一反“濉碧，在月壤中发现一些独特物质，从此走上开挂人生扬名立万。

此外，华为Mate50系列同样搭载潜望式长焦摄像头，能够提供最大100/200倍变焦范围。或许当小马完成任务准备返航，升空后才发现这次重返月球忘记给自己的脚印拍照留念，小马赶紧拿出手机对着舷窗一通拍，却发现无论如何都拍不清楚，甚至在惊慌失措之下误触按钮导致危机不断。这时候，这个镜头应该就能派上用场了。

小马依然还是那个宇航员小马，毛手毛脚的习惯带来百出笑料，而华为Mate50系列凭借超强的长焦摄影能力，也一定能让小马心满意足地拍下清晰的脚印照片，为小马此次重返月球的任务划下一个圆满句号。

不过这一切都还只是《重返月球的Mate》广告正式上线之前的一些猜测，华为Mate 50系列带来的诸多新特性一定会在这次的广告短片中大放异彩，助力小马重返月球。

这些年来，华为也相继推出过针对华为P40 Pro+的《兔子的故事》和针对P30 Pro的《悟空》等短片，凭借精良的画面和制作，以及天马行空的创意内容和极具影响力的表现形式赢得用户满堂喝彩，华为更是因此被网友戏称为“华为影业”。

这次“华为影业”再出大片，吊足不少用户的胃口，12月21日《重返月球的Mate》短片将正式上线，宇航员小马也将隆重回归，携手华为年度黑科技旗舰华为Mate50系列带来全新桥段，这一次小马究竟是会演绎「新故事」还是「新事故」呢？让我们敬请期待12月21日，由宇航员小马和华为Mate50系列共同出演，“华为影业”出品的《重返月球的Mate》!