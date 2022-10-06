学生党国庆数码好物：TWS蓝牙耳机高颜值推荐

作者：白伫

【天极网手机频道】现在使用耳机有了很多不同形式的选择，五花八门。根据不同场景所需要的耳机功能也不一样，这都是个人的需要。但是不得不说现在的手机基本取消了有线耳机插孔，这时TWS蓝牙耳机基本上是出行会带上的东西。以下笔者推荐几款耳机，不论是音质还是颜值外观，有需求的小伙伴可以看看。

OPPO Enco free 2

这款OPPO Enco Free2整体观感比较简约，充电仓为圆润的鹅卵石设计，耳机外围只有半圈高光边，背面的LOGO设计也很简洁。关于耳机的摆放位置，“面对面”的拿起和佩戴方式更自然，单手即可开启盒盖。单耳仅4.4g，在佩戴方面自然没什么负担。

音质和降噪方面，主打“个性化降噪，每一刻都美妙”。OPPO Enco Free2支持高达42db的降噪深度，依靠其内部的三核降噪芯片带来个性化降噪技术。即耳机会根据使用者的耳道长度、耳道形状的形变等条件，来智能优化降噪，尽量减少佩戴的不适。并且这款耳机还荣获了AI国检中心颁发的ANC综合降噪A级评估证书。

佩戴体验方面，联合丹拿定制调音。提供了个性化听感功能，开启前会测试左右耳对不同频段声音的敏感度，然后耳机会针对补偿，让不同用户都能还原最佳的听感。设置后感觉耳机的声音更清晰，有左右耳声音不均衡的情况也会一并补偿纠正。

OPPO Enco Free2的续航能力，根据官方的测试数据，降噪模式开启情况下，耳机最长可支持4小时的音乐播放;降噪模式关闭耳机最长可支持6.5小时的音乐播放，配合上充电盒，最长可支持30小时的音乐播放。说实话只是通勤以及一些场合使用，一次充满电基本可以连续使用一周。

JBL TUNE 130NC

JBL旗下至潮品牌今年推出的JBL TUNE 130NC“音乐甜豆”真无线降噪耳机，荣获2022年度红点设计大奖，提供了[曜石黑]、[沙漠玫瑰]、[深海蓝]、[珍珠白]四款配色。耳机单耳重量约为5.7g，两只合计约11.4g，充电保护盒为40.4g，整体不到52g的重量方便收纳和携带。

音质和降噪方面，高品质主动降噪功能抵消环境噪音，由JBL大师调音和哈曼声学团队精心调校。轻轻双击即可适当降低音乐并透入环境音，听见清晰通透的人生。采用“双波束成型技术”，能够准确拾取语音并消除环境噪音及回音。真无线降噪耳机采用了一颗10mm的驱动单元，耳机的整体听感明显提升。

佩戴体验方面，人体工程学设计，而且由于耳机足够轻巧，佩戴时不会有不适感。JBL TUNE 130NC“音乐甜豆”真无线降噪耳机采用了最新的蓝牙5.2协议，能让传输更加的稳定和低延时。但是音频编码目前仅支持AAC编码，暂不支持Apt-X编码。当然支持IPX4防水防汗。

充电续航方面，通过Type-C接口为其充电充满约2小时，在满电状态下耳机仓总续航最长可达约40小时。耳机一样支持快充功能，充电十分钟便可持续播放60分钟。比较友好的是电池盒上有充电提示灯，用户可以实时了解充电的情况。假设为通勤3小时每天的使用频率，两周一充也不为过。

vivo TWS Air

这款耳机外观设计显得非常年轻,有两款配色[元气白]和[原石蓝]。充电盒形似鹅卵石般小巧圆润,并且不易沾指纹。开盖处还有个小小的腰线，单耳重量3.5g，加上充电仓一起重量38g。并且开盖前后是一种同色系小撞色搭配，这种双色翻转美学设计，让翻转之间的⾊彩变换别具⼀格。

vivo TWS Air提供专业的音质表现。采用14.2mm超大动圈单元，配合日本Daikoku纯铜线圈、高效率磁路系统、生物碳纤维复合振膜以及流体力学通气孔，全方位提升低、中、高频的声音表现。而且由手机Hi-Fi传奇缔造者---vivo金耳朵声学实验室精心调校，定制专业声效系统。同时支持DeepX2.0立体声效，还有清澈人生、超重低音、清亮高音的音效选择。另外支持通话降噪功能，双波束成形麦克风系统设计，一个检测环境噪音，一个精准采集声音，使得通话声音更清晰。

佩戴体验方面，为进一步提升用户佩戴的舒适度，TWS Air 团队收集了海量真人耳朵轮廓导膜，通过深入分析不同人耳的共性，经过精细的计算和优化，确保耳机与耳道完美贴合的基础上，佩戴也更加牢固。在连接的稳定性方面，采用的是蓝牙5.2的规格。

充电续航方面，vivo TWS Air最长可提供25小时的续航。其中，单次最长可提供4.8小时续航，充电10分钟最长可听1.5小时。vivo TWS Air的续航能力还是够用的，配合充电仓，外出一天完全不用担心耳机没电。

写在最后，耳机还是使用频率较高的电子设备产品。国庆节假日福利活动，有些耳机有一定的折扣力度。感兴趣的小伙伴，可以自行选择到官网或者线上官方商城了解入手。