折叠屏手机盛行！该选哪一款合适呢？

作者：LL

【天极网手机频道】近期，不少手机厂商陆续推出折叠屏手机，市场持续火热。对于用户而言，折叠屏手机是一种新型的产品，并不熟悉其具体功能特性，因而在选购折叠屏手机时会比较迷茫或犹豫。今天小编就来为你们推荐几款近期发布的折叠屏手机，相信有一款是适合你的。

OPPO Find N

OPPO Find N提供了云端、星夜、浮光三款时尚配色，拥有重新被定义的“黄金尺寸”。外屏尺寸为5.49英寸，比大部分直板手机都小，单手握住即可操作;内屏尺寸为7.1英寸，大于一般的平板，能够带来更加沉浸式的大屏体验。在这块“黄金尺寸”的屏幕下，OPPO Find N的整机重量还能保持在275g左右，说明其在手感上也不会差，并且易于携带。

极浅的屏幕折痕是这款折叠屏手机的另一大特色。行业内的大部分折叠屏手机采用的是U型铰链，而OPPO Find N采用的则是水滴形铰链。两者的区别就是水滴形铰链的弯折半径是U型铰链的两倍，可以让屏幕弯折和蠕变分散在较大范围，塑性变形更小。因而，OPPO Find N也成为了市面上折痕最浅的折叠屏手机。

此外，OPPO Find N还拥有“自由悬停”功能，能够在开合的多角度自由悬停，让手机在三维空间内有了更多的可能性。简单来说，就是折叠屏以类似笔记本的形式呈现，例如上方屏幕看视频，下方屏幕做键盘。悬停的功能让用户的使用场景多元化，有了更加丰富的使用体验。

价格方面，OPPO Find N绝对是物超所值，全版本均在万元以下，8GB+256GB售价7699元，12GB+512GB售价8999元。

荣耀Magic V

外观上，荣耀Magic V提供了亮黑色、钛空银、燃橙色三款简约配色，外屏搭载了一块6.45英寸的OLED曲面屏，屏幕比例为21:9，与直板机的比例相似。所以对于直板机用户来说，使用荣耀Magic V外屏，能够很好地过渡，在观感上不会有太大差异。内屏尺寸为7.9英寸，比例10：9，同时首创了超薄悬浮水滴形铰链，达成了业界最纤薄的铰链框架，能够支撑用户开合20万次。

配置上，荣耀Magic V配备的是骁龙 8 Gen1。这款4nm制程工艺的芯片，较骁龙888性能提升30%，能效比提升25%，其性能之强大，自然不用多说。搭载在荣耀Magic V上，可以说是助力其在性能上登上了新的高度。如果对于性能有极致追求的用户，选这款折叠屏手机是不会有错的。

影像方面，荣耀Magic V采用后置三摄影像系统。配备了一颗5000万像素广角镜头、一颗5000万像素超广角镜头、一颗5000万像素光谱增强镜头，理论上是能够提供不错的影像能力，满足用户日常的拍摄需求。

此外，荣耀Magic V配备了一块4750毫安的大电池，通过创新双电池管理系统，在保证续航的同时，能够兼顾平衡，不会影响用户的实际续航体验。充电方面，提供66W的有线超级快充，根据官方的数据，15分钟即可充进50%。

价格方面，荣耀Magic V 12GB+256GB售价9999元，12GB+512GB售价10999元。

华为P50 Pocket

外观上，华为P50 Pocket拥有曜石黑、晶钻白、鎏光金三款奢华配色。这款折叠屏与前面两款有所不同，这是一款采用内折设计的折叠屏手机，是华为专为女性而设计的产品。当然，小编认为，男性也是可以用的。

当华为P50 Pocket折叠起来时，其形态更像是一个小巧的镜子，事实上，它也具备镜子的功能。在手机的背面，拥有一块小卡片外屏，支持镜子、相机、日程、日历、天气、钱包以及接听电话等多项实用功能。其中的镜子功能，拥有健康测肤功能，能够帮助用户健康的管理皮肤。例如：防晒检测能够帮助用户找到脸上防晒霜缺失为止，方便用户补上。

屏幕折叠方面，华为P50 Pocket运用了第三代水滴形铰链，其可靠性和耐用性比之上一代提升了不少。内屏是一块6.9英寸的屏幕，支持120Hz屏幕刷新率与300Hz触控采样率，能够带来不错的视觉体验。其他配置方面，搭载骁龙888、40W超级快充、4000mAh电池等配置，在性能与续航上也并不输其他旗舰手机。

影像方面，华为P50 Pocket搭载了4000W像素主摄、1300W像素超广角、3200W超光谱镜头后置三摄，日常拍摄不成问题。值得一提的是，其采用了业内首创的超光谱影像系统，能够带来更好的拍摄细节与质感。

价格方面，华为P50 Pocket 8GB+256GB售价8988元，12GB+512GB售价10988元。

以上三款折叠屏手机是小编认为近期比较不错的产品，各有自己的特色优点。目前，这三款折叠屏手机均在官网或官方电商平台上架售卖。值此春节期间，其推出了不少优惠，感兴趣的朋友可以前往官网了解一下。