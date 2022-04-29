120FPS双芯超帧旗舰正式开售，vivo X80带来更沉浸游戏体验

作者：云隐

【天极网手机频道】vivo X系列，是vivo传承已久的经典系列，同时作为vivo的旗舰系列，一直以来也深受广大用户的一致好评。近日，vivo带来了全新的X80系列，搭载着全新双芯的它，再度刷新了大众对于vivo X系列的认知。尤其是本次的V1+芯片，除了影像的再次升级之外，更是一芯二用，在提升性能方面也有着不可小觑的作用。4月29日，vivo X80系列正式开售，售价方面，vivo X80 8+128GB售价3699元，8+256GB售价3999元，12+256GB售价4399元，12+512GB售价4899元。

以vivo X80为例，核心配置方面搭载的是天玑9000，作为一款4nm制程工艺的处理器，其性能表现自然毋庸置疑，在安兔兔跑分的测试上，完全能够跑出超过百万的分数。同时，天玑9000拥有极佳低温、低功耗、长续航的能力，足以满足用户对于性能、续航以及温控的需求。

另一方面，本次全新升级的V1+芯片对于性能也有着提升作用。vivo通过独家调教，不仅彻底解锁了天玑9000芯片能力，结合自研芯片V1+，达到极致的游戏体验，在低功耗的同时，实现120FPS插帧、长时稳帧，带来更沉浸游戏体验。所以，相比之下，搭载天玑9000的vivo X80在游戏方面表现可以说是相当出色的。

外观设计上，vivo X80一样提供了旅程、假日、至黑三款配色;屏幕方面，则采用一块6.78英寸的三星AMOLED低功耗E5超感屏;影像方面，采用“5000W像素主摄+1200W像素超广角镜头+1200W像素人像镜头”后置三摄;充电与续航方面，配备4500mAh的电池以及双电芯80W有线闪充。

总体来看，搭载天玑9000的vivo X80各方面表现比较符合旗舰标准，而在游戏方面的表现，由于有“120FPS双芯超帧”的加持，表现显然是更为优异的。因此，笔者认为，如果你追求更为均衡稳定的游戏体验，同时对于影像没有过高的要求，vivo X80会是更好的选择。目前，vivo X80已经在官网及各大电商平台开售，感兴趣的小伙伴可以前去了解一下。