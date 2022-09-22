ROG游戏手机6天玑版开售，全球首款天玑9000+电竞机型！

作者：骷

【天极网手机频道】9月19日，华硕召开新品发布会，推出了搭载天玑9000+的ROG游戏手机6，并且宣称这款机型为安卓最强机!今日，ROG游戏手机6正式开售。

此前华硕就已经发布了ROG6游戏手机，全系搭载了骁龙8+处理器，其采用台积电 4nm 工艺制成，能耗比大幅提升同时，更在发热控制上全面提升。并且采用矩阵式液冷散热6.0，AirTrigger 肩键，个性视窗，还搭载了一块165hz的三星OLED屏幕。

最高可选18GB内存以及512GB储存，将极限配置拉满，跑分高达112万分。此外这款手机采用了全新设计的矩阵式液冷散热6.0，中置CPU设计，真空腔均温版面积提升30%，石墨烯面积提升85%，在主板和RF电路板之间填充了3300mg氮化硼冷却材料，高效导热让芯片的高能热量能够顺畅传递。在进行短时间游戏时，处理器平均温度降幅可达 10℃，降频次数大幅减少 79%。

这次搭载天玑9000+的ROG6天玑至尊版安兔兔综合跑分成绩突破了114万分，其中CPU部分的跑分接近30万分，获得了安卓阵营中CPU的最高分，这其中天玑9000+功不可没。作为天玑9000的迭代升级版本，天玑9000+很好地肩负起了前辈的使命。

天玑9000+相较天玑9000并没有改变内部的架构，依然采用一颗X20的大核，三颗A710的中核以及四颗A510的小核组成的三丛集，其中X20这颗大核的核心频率从3.05GHz提升到了3.2GHz，其他两个丛集保持不变。

天玑9000+依旧采用台积电4nm工艺制官方宣称CPU性能比起天玑9000提升了5%左右，GPU性能则提升了10%左右，从参数上来看GPU并没有更换，只是前代的超频版，从GPU性能提升10%来推算，大概由原来的850MHz提升到了940Mhz左右。

GPU方面天玑9000+与前代并无变化，依旧采用Mali-G710十核GPU，只是主频稍稍提升，具体频率未知。本次天玑9000+将最高支持2K+144hz的屏幕刷新率，而前代仅支持2K+120hz。在Geekbench中，天玑9000+ CPU单核1300多分，多核4300多分，在目前的安卓芯片中表现最好，堪称安卓最强CPU。

这次的至尊版比其他机型重8克，背面配备6 Pro 的ROG Vision显示屏。至尊版引入了全新的“酷冷风动阀“设计，作为一个可开启的散热阀门，与ROG酷冷风扇6和内部的超薄均热板上的散热鳍片共同作用，使冷空气直吹散热鳍片，从而对SoC模块区域进行有效散热，以实现卓越冷却效果。

除此之外，这款机型还采用16GB的LPDDR5X内存及512GB的UFS3.1闪存，拥有一块6.78英寸2448x1080分辨率AMOLED屏幕，三星E4发光材料，支持165Hz刷新率，720Hz触控采样率，以及前置1200万像素的自拍镜头。

从参数配置上来看，这款机型绝对无愧于安卓最强机的称号。目前ROG6游戏手机天玑版4599元;ROG6游戏手机天玑至尊版售价7999元，已于今日开售，对于游戏玩家来说，还是一款不容错过的机型。