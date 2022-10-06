智能手机应用卫星通信功能，亦或是未来发展趋势

作者：白伫

想必看过9月份华为手机品牌的发布会内容，大家或许还对这些新品及其新功能记忆犹新。虽然手机本身热度很大，不过笔者感兴趣的手机卫星通信功能同样也获得了很大的关注度。而所加持的这一项被华为称作“向上捅破天”的新通信技术,也让其因此成为国内首台完美支持该功能的首发旗舰，成为全球第一款支持卫星通信功能的智能手机。

从行业内一些相关报道中了解到，这项技术好像比我们所想的还要那么厉害些。毕竟连苹果也随后推出了这项新功能，官方在发布会上表示iPhone14系列上引入了一项新的安全功能，称为“通过卫星紧急SOS”。该功能可以利用iPhone天线中的自定义组件和专用软件连接到通信卫星，以便向手机用户显示将手机指向哪个位置以连接到卫星并发送紧急信息。但是目前的一个情况是，iPhone 14系列的卫星通信功能在国内还不是那么好用。

当然，这项新功能的出现还是有意义的。今后即在地面没有网络信号的情况下，我们用户通过卫星将求助短信和所处位置以文字信息向外发出。比如身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等特殊紧急情况，便能够通过这项功能实现紧急通信服务，与外界保持联系。

这在智能手机行业领域里称得上是一件新鲜事物。换个角度想，这次智能手机厂商给用户带来这一项在极端紧急情况下使用的功能，也许可以理解成是为了进一步改善我们的用户体验。说到底这种充满新鲜感的功能是不是噱头，咱们是按照实际情况来看待的。最后往往取决于我们用户本身是否需要用到它。

谈到这里，笔者联想到了在这方面较为专业的卫星通信电话，卫星电话和我们常用的手机二者是有很大区别的。最根本的区别就是彼此通话用的信号不一样，前者是通过卫星传输，即只要能抬头看到天，无论何时、何地都有信号和可拨通电话。后者则是通过地面的基站传输，我们才能正常打电话、发短信和数据上网。并且卫星通信电话较为偏重专业性，娱乐可玩性相对不高。

所以，真正去无人区或者户外探险的都会有专业的卫星通信电话。对于那些经常要在人迹罕至的地方作业的专业人员，会更依赖这种有稳定信号的卫星通信电话。但是出于实际应用比较特殊，价格也对于普通用户来说有点昂贵。而这次智能手机允许支持卫星通信功能，应该说是一种好事。

说回卫星通信功能，常见的卫星通信功能有两种，一种是卫星电话形式，一种是短信信息形式，很显然这次以后者为主。而且目前智能手机通过卫星上网或者是通话受限，这次引入的新功能准确地应该说是卫星的一项服务。

手机厂商们还需要进一步专研和突破这项功能技术，所以未来一段时间仍然需要与基站连接才能提供上网服务。虽然手机芯片制造商联发科宣布，已经完成了全球首次5G非地面网络卫星手机网络连线测试。

写在最后，或许在未来应用它将变得更加普遍，有可能成为提升用户体验的一个风口趋势。虽然智能手机在这一块仍是一个探索阶段，预计可能需要一段时间才能充分利用这项技术。但要是想要让应用卫星通信功能成为发展主流，后续也需要升级更多使用体验才行。