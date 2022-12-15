悬停影像赋予OPPO Find N2更多影像玩法

【天极网手机频道】在刚刚过去Find N2系列发布会上，OPPO全新升级的折叠屏旗舰OPPO Find N2正式发布。作为一款新品，其以轻量化的设计、悬停空间、哈苏影像等特性，再次给予大众不少惊喜。其中的悬停影像功能，赋予了Find N2更多影像玩法，我们这就来简单了解一下。

本次的OPPO Find N2配备了5000万像素主摄镜头(IMX890)、4800万像素超广角镜头(IMX581)、3200万像素2X长焦镜头(IMX709)，覆盖了常用的焦段设置，配合哈苏手机影像系统以及马里亚纳MariSilicon X芯片强力的影像算法，理论上能够带来旗舰级别的影像水准。

而OPPO Find N2作为一款折叠屏旗舰，其具备的影像玩法显然是更为多样化的。由于Find N2支持多角度悬停的特性，用户可以实现悬停自拍、悬停合影、4K延时拍摄等功能或玩法。例如：在悬停合影上，用户只需将手机悬停至合适的角度，五指张开即可触发拍摄倒计时，后置的闪光灯还可以闪烁提醒快门时间，大幅提升成片率。

此外，本次在悬停方式上，OPPO Find N2还提供了一种全新的悬停方式――帐篷模式。用户在亮屏解锁状态下，将手机悬停后倒扣成“帐篷”形态，画面会锁定在外屏显示。在帐篷模式下，也能够使用前置进行合影，或者使用后置进行4K延时拍摄，用户完全不用三脚架即可记录下稳定的画面，轻松定格生活的精彩瞬间。

在影像方面，折叠屏拥有着直板手机不具备的稳定性与便捷性，足以带来全新的拍摄体验。而OPPO Find N2的悬停空间与帐篷模式，更是赋予了更多的影像玩法。如此一来，OPPO Find N2随时随地都能稳定下来，朋友圈大片信手拈来。