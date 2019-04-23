硬核贯穿全场 联想2019春季发布会推出多款新品

作者：Antibiotics

【天极网手机频道】4月23日，联想在位于北京的全球总部召开了新品发布会，其间联想不仅回顾了2018财年取得的成绩，而随后也发布了旗舰级手机Z6 Pro以及拯救者系列的全新电脑产品。对于产品及为用户提供的服务，现场联想的几位高层也分别发表了看法，联想集团副总裁、中国区消费业务总经理张华认为“我们痴迷于精致产品的雕琢，痴迷于让购买变得舒适、高效和便利，痴迷于让服务更贴心和增值!”联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军则表示：“联想消费业务将围绕全品类、全触点、全通路和全场景全面发力，执着于用户全程关怀，打造用户硬核体验”

骁龙855旗舰级配置 Z6 Pro仅2899元起步

Z6 Pro是联想预热了很久的一款产品，它搭载了骁龙855平台，12GB+512GB超大内存，此外还具备液冷散热，性能表现堪称强悍。而6.39英寸三星定制AMOLED屏幕及第六代光学指纹功能的搭载，也进一步提升了产品的体验。而在产品特性方面，全新加持的HYPER VIDEO功能让Z6 Pro具备了强悍的视频拍摄能力，这在目前视频创作爆发的时代无疑是相当接地气的举措。

5G探索5.17揭晓

除了Z6 Pro之外，联想还推出了Z6 Pro 5G探索版，进一步缩短我们和5G之间的距离，产品预计将在5.17电信日期间正式公布。

拯救者PC推新 1TB普及风暴来袭

拯救者2019系列产品，包含发烧电竞本Y9000K，Y7000P及Y7000三款产品，都将采用Intel及Nvidia的最新平台，此外还具备三项独门秘籍Dual-Direct GFX显卡增强技术(DDG)、TSI霜刃散热系统、Fn+Q野兽模式。

值得一提的是，在存储方面，继去年的512GB普及风暴后，本次联想又掀起了1TB SSD普及风暴，在发布会后，联想集团副总裁、中国区消费业务总经理张华认为：“此时选择1TB普及风暴，并不是从价格方面考虑的，而是从用户特别是游戏用户的实际需求考虑的，此外从联想以及战略合作伙伴的角度来看，普及1TB SSD的时机也已经到了”。

联想还在发布会上发布了采用ITC霜刃散热系统的拯救者刃7000第三代产品，此外外设方面具备32:10比例的超宽曲面电竞显示器Y44w，也凭借144Hz刷新率，一屏双显/一屏两用功能吸引了大量的媒体关注。

拯救者手机尚需时日

尽管在发布会开场的全产品图中，我们看到了拯救者手机的身影，不过事实上本次发布会上并未透露任何相关拯救者手机的信息。在发布会后的专访中，联想手机的掌门人常程也透露：拯救者手机的上市还尚需时日，预计在明年初我们将和首款拯救者手机见面。