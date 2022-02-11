realme Pad mini曝光：或于近期进入印度市场

作者：Ncc

【天极网手机频道】安卓平板近年重回大众的视野，背后的原因大概率与疫情之下的线上办公、学习需求相关。在此之前，平板市场可选择的产品并不多，大部分用户也抱着「iPad闭眼选」的心态。不过随着上述需求的出现，原本iPad触及不到的中、入门级市场也随之显露。去年，国产厂商realme就在印度市场发布了旗下首款平板电脑――realme Pad，搭载10.4英寸IPS显示屏以及联发科Helio G80处理器，而近期的消息显示，定位更加低廉的realme Pad mini或许也将于近期上市。

据外媒91Mobiles报道，新款realme Pad mini平板即将上市，并且很快就会登陆印度市场。根据泰国NBTC认证网站和印度BIS认证网站登记信息，realme Pad mini的具体型号为RMP2105，将会搭载紫光展锐处理器，具体型号未知，拥有3GB，同时搭载Android 11系统。根据GeekBench 5跑分数据，realme Pad mini单核性能数值为363，多核性能分数为1330.

该机的尺寸信息目前也未公布，不过参考realme Pad以及iPad mini的尺寸，实际屏幕应该会在8-9英寸。其他的配置上，据Camera FV-5 App数据，realme Pad mini将后置800W像素摄像头，在正面配备5MP摄像头。价格方面目前没有更多的曝光信息，此前的realme Pad在印度的起售价为13999卢比，约合1229人民币，因此这款realme Pad mini的售价或许能杀入人民币1000元以内的价位。