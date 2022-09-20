苹果称将修复iPhone 14 Pro第三方应用相机抖动问题

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，在网上看到了大家分享有关iPhone 14 Pro出现的系列问题。其中#苹果将修复iPhone14Pro相机抖动问题#这个话题引起了大家热议，也引起了笔者的注意。

从海外媒体MacRumors报道内容进一步了解到，苹果除了回应用户对iOS 16中复制粘贴繁琐的投诉，称不断弹出窗口并不是该功能的预期工作方式，他们会追查到底。此外，还称将修复一些第三方应用在调用后置摄像头时出现镜头抖动的漏洞问题。

原本苹果是想通过软件更新，顺便解决某些iPhone 14 Pro型号在从另一部iPhone传输数据后冻结的问题。结果导致某些iPhone 14 Pro型号上的后置摄像头，在一些支持第三方摄像头的应用程序上出现晃动和振动的问题。该问题会导致相机机制开始不受控制地摇晃，甚至发出嘎嘎作响的噪音。不过，iPhone本身的相机应用程序不受振动错误的影响，并且这是仅限于第三方应用程序的问题。

针对这些问题，苹果公司的一位发言人告诉MacRumors，“我们已经意识到了这个问题，下周将发布修复程序。”这意味着一旦下周发布了带有修复程序的软件更新，用户只需要更新他们的iPhone即可，而该问题不会对设备造成永久性的硬件损坏。

综上，虽然看似只是因为软件更新而引起的第三方应用相机抖动问题，但是着实不能去忽视它。这次发现问题立马解决，售后服务还是很到位的。不然用户体验感太差，对产品的口碑也会有不小的涟漪效应。