影像性能旗舰努比亚Z50发布：全新35mm定制光学，仅2999元起

12月19日，努比亚举办新品线上发布会，正式发布新一代影像性能旗舰手机努比亚Z50。作为努比亚下一轮十年的开篇之作，努比亚Z50全新升级35mm定制光学系统，配备第二代骁龙8移动平台，以鲜明的红圈影像设计，打造极具个性与先锋的旗舰产品。

新十年开端巨作，人文镜皇强势出击

努比亚Z50传承十年影像基因，持续发力人文影像，全网独家全新升级35mm定制光学系统，匹配进阶的计算摄影，实现从硬件到软件的全方位升级与革新。正如努比亚总裁倪飞所说：“移动影像的原点是服务于人，我们所做的一切努力，是要给用户提供更多的拍摄自主和自由，我们要将拍摄创作的主动权还给人”。为此，努比亚Z50更加专注用户体验，致力于为消费者带来一拍即清晰的超强移动人文影像体验。

全新升级6400万像素35mm主摄，定制索尼IMX787传感器，等效进光量领先一英寸大底主摄，并带来更加完美的MTF镜头曲线，拍摄的照片从画面中心到边缘拥有比23mm镜头更出色的画质表现。主摄采用7P镜头，拥有7x16层光学镀膜，能有效抑制眩光，支持全像素对焦，支持F1.6大光圈和OIS防抖功能。全新的二合一多通道光谱传感器，建构起完善的环境感知体系，色彩还原准确度提升35%，有效抑制30%的频闪，消除“水波纹”。5000万像素超广角超微距二合一主摄，拥有14mm等效焦距、116度超广角，防畸变，支持2cm微距，无论是宏大的场景，还是细腻入微的画面都能尽收眼底。

与此同时，努比亚Z50计算摄影算力引擎全面升级，全场景覆盖、拍得好、拍得稳、拍的快。闪电抓拍3.0，叠加超感光追焦，时刻紧追焦点，同时关注画面构图，达成抓拍最清晰、构图最佳的抓拍效果呈现。AI分区画质优化算法，可以智能识别拍摄场景中的不同区域，并针对性地对各区域亮度、色彩等进行调校，令照片整体画质提升30%。全新的智臻美颜AI识别更智能、肤质更细腻、纹理毛发更清晰、人物面部更立体、肤色红润光泽，此外，支持保留特征痣，还可智能识别性别给出不同美颜策略。人文街拍新增全新胶卷滤镜，细粒银盐、粗粒银盐，轻松营造氛围感，真正玩出胶卷仪式感。

努比亚Z50星空影像进一步升级，十一大星空算法，新增银河超夜算法，可自动识别星空拍摄场景，自动调节拍摄参数，一键拍出绝美的星空。全新夜魈算法，黑暗环境下拍摄画面更加绚烂。在视频拍摄时，努比亚Z50也合入了超感光追焦功能，牢牢锁定拍摄主体，确保拍摄对象画面的清晰度。新机还支持4K超高清延时摄影和主摄、广角、2cm微距的全焦段8K超清视频拍摄，无论高速运动，还是微处尘埃，让每一处场景、每一个瞬间画面都有被记录的机会。

巅峰性能，超能打的强悍旗舰机

努比亚Z50搭载骁龙8 Gen2处理器，与UFS4.0闪存和LPDDR5X组成“强得离谱”的性能铁三角，安兔兔跑分达到1337140。作为高通新一代旗舰芯片平台，骁龙8 Gen 2采用台积电4nm工艺，大核主频达到3.2GHz，CPU提升35%，GPU提升25%，AI性能提升到4.35倍。新机采用多维立体散热系统，大面积VC和金刚石导热凝胶，组成高达十层的散热材料带来36462mm2散热总面积，确保了强悍性能的尽情释放。

在游戏体验方面，努比亚Z50搭载6.67英寸的AMOLED曲面屏，具备144Hz电竞级刷新率，360Hz触控采样率，画面显示流畅，触控响应更快;超级稳帧3.0将帧率稳定性提升2倍，功耗降低15%;X轴线性马达支持300+振感体验，并适配多种游戏振效。新机还配备电竞级游戏空间，支持3种性能模式、4种GPU图像、5种显示增强调节选项，让不同游戏拥有最合适的视觉体验。

努比亚Z50配备5000mAh超大电池和80W快充组合，支持超级省电技术，手机日常续航高达35.52小时，极限待机30天，续航能力提升15%。新机支持5G双卡双通，多天线智能切换，360度环绕设计，将手机天线的性能提升50%，无论横握还是竖握，都有满满的信号。

好看又超快，内外设计流畅又丝滑

努比亚Z50拥有白岛、黑礁、青屿三个配色，整机纤薄轻盈，玻璃后壳白岛、黑礁重199g，素皮后壳青屿重197g。独特的青屿，采用青色素皮材质，在具有防水、防油、防滑特性的同时，还保留了细腻的手感。正面采用一体化双曲面设计，全新的顶部和底部棱线设计，糅炼出温润如玉般的持握手感，毫不硌手。

机身背部摄像模组区域从传统的双反相机的设计汲取灵感，独具匠心地进行双摄云岛设计，美感与专业感兼具。努比亚经典红圈在Z50身上也采用了全新的设计，包括全新的航天级阳极氧化工艺和钻石高亮CNC精加工，视觉效果更加耀目。

MyOS 13系统在“更快与更好看”上进行深度创新优化。为保持系统和谐个性之美，壁纸取色功能可根据壁纸色调，自动生成多套配色策略，整体界面色彩自动随之而变。系统内设八大星球时空启辰超级动态壁纸，逼真的星球自转和光影效果，带来身临其境般的宇宙星河畅游观感。旅行家行为锁屏，为可将每天的运动计步融合展现成点亮中国及环球地标的虚拟运动路线。更值得一提的是，旨在为用户提供轻量级的纯净系统，少广告、少预装，MyOS13最大程度减少手机无用信息的干扰，打造干净流畅的优质系统体验。

即日起，努比亚Z50将在中兴商城、京东、天猫、拼多多、苏宁易购等平台开启预售，并于12月23日全渠道正式开售。努比亚Z50 8GB+ 128G售价2999元，8G+256G售价3399元，12G +256G售价3699元，12G +512G售价3999元，16GB+1TGB售价5999元。

同时，努比亚还携手咖啡文化的经典代表、全球年轻人喜爱的咖啡品牌COSTA，推出限量冬日联名礼盒套装，售价4199元，内含努比亚Z50手机一部、COSTA冬日暖心围巾一条和COSTA冰萃即溶咖啡等更多惊喜福利周边。