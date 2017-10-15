【天极网手机频道】诺基亚已经回来了，曾经这家手机公司旗下的功能机席卷全球，在销声匿迹好长一段时间后，终于在今年卷土而来。那么，诺基亚手机如今的销量如何呢？

在今年2月份MWC大会上，HMD Global推出了旗下的第一款诺基亚手机，近日，该公司高管Pekka Rentala宣称，自打2月以来，诺基亚已经销售出了“数百万部”的智能手机和“数千万部”的功能机。

而IDC数据也证实诺基亚手机的销量的确不错。IDC研究总监Francisco Jeronimo表示“这是一个很好的开始。”

卷土重来:诺基亚手机首年销量或达1000万部

IDC预计诺基亚在芬兰的销量排行榜位列第五，并占据了全球0.4%的市场份额，该机构声称诺基亚在今年上半部总共销售出150万部手机。

分析师和前诺基亚高管Tomi Ahonen根据这一数据给出了详细的成绩：

――第一季度中国市场销量：10万部(IDC数据)。

――第二季度全球销量(仅6月份)：140万部(IDC数据)。

――第三季度全球销量(3个月)：约250万部(TomiAhonen估算)。

――预计第四季度：350万部(TomiAhonen预计)。

该分析师认为诺基亚目前已经销售出来大约400万部智能手机，而在接下来的假日季，其销量还将大涨。在智能手机销量普遍疲软的第一季度，Ahonen预计诺基亚在第一年的销售成绩将达到1000万部。

(Via:phonearena.com)

（ 作者：Cecilia 责任编辑：周慧娴）

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