天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>诺基亚手机第一年销量或达1000万部

卷土重来:诺基亚手机首年销量或达1000万部

Yesky天极新闻 2017. 10. 15 作者：Cecilia 责编：周慧娴
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】诺基亚已经回来了，曾经这家手机公司旗下的功能机席卷全球，在销声匿迹好长一段时间后，终于在今年卷土而来。那么，诺基亚手机如今的销量如何呢？

　　在今年2月份MWC大会上，HMD Global推出了旗下的第一款诺基亚手机，近日，该公司高管Pekka Rentala宣称，自打2月以来，诺基亚已经销售出了“数百万部”的智能手机和“数千万部”的功能机。

　　而IDC数据也证实诺基亚手机的销量的确不错。IDC研究总监Francisco Jeronimo表示“这是一个很好的开始。”

卷土重来:诺基亚手机首年销量或达1000万部

卷土重来:诺基亚手机首年销量或达1000万部

　　IDC预计诺基亚在芬兰的销量排行榜位列第五，并占据了全球0.4%的市场份额，该机构声称诺基亚在今年上半部总共销售出150万部手机。

　　分析师和前诺基亚高管Tomi Ahonen根据这一数据给出了详细的成绩：

　　――第一季度中国市场销量：10万部(IDC数据)。

　　――第二季度全球销量(仅6月份)：140万部(IDC数据)。

　　――第三季度全球销量(3个月)：约250万部(TomiAhonen估算)。

　　――预计第四季度：350万部(TomiAhonen预计)。

　　该分析师认为诺基亚目前已经销售出来大约400万部智能手机，而在接下来的假日季，其销量还将大涨。在智能手机销量普遍疲软的第一季度，Ahonen预计诺基亚在第一年的销售成绩将达到1000万部。

　　(Via:phonearena.com)

作者：Cecilia责任编辑：周慧娴）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
诺基亚8(64GB/全网通)产品信息
8(64GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：5.3英寸
  • 分辨率：2560×1440
  • CPU型号：高通骁龙835
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 操作系统版本：Andrdoid 7.1.1
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3090mAh
  • 后置摄像头：双1300万
  • 前置摄像头：1200万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

手机报价

品牌
苹果 三星 华为 小米 OPPO vivo 荣耀 魅族 一加 努比亚 LG HTC 索尼 金立 锤子 中兴 华硕 酷派 美图 联想
价格选择
500元以下 500-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-4000元 4000-5000元 5000元及以上
屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
移动4G 联通4G 电信4G 双4G 全网通
热点特性
全面屏 后置双摄 曲面手机 双卡双待 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
最新文章
更多>>
苹果的套路
苹果套路:本以为缺货的iPhoneX明明很好抢
卸载APP原因
你为什么卸载APP?罪魁祸首原来是它
整机数码游戏软件
神舟
现在还有人买台式机?但是这台不得不推荐
微软折叠平板
微软正在研发一款基于ARM的Win10折叠平板
热门产品
  1. 华为 Mate 10(64GB/全网通)￥3899
  2. vivo X20(64GB/全网通)￥2998
  3. 苹果 iPhone X(64GB/全网通)￥8388
  4. 苹果 iPhone 8(64GB/全网通)￥5888
  5. OPPO R11(64GB/全网通)￥2799
  6. 小米 6(64GB/全网通)￥2499
  7. 一加 手机5(128GB/全网通)￥3499
  8. 荣耀 畅玩7X(32GB/全网通)￥1299
  9. 魅族 魅蓝Note 6(16GB/全网通)￥1099
  10. vivo X20 Plus(64GB/全网通)￥3498
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版