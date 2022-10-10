iPhone 14 Plus最高支持28W快充？最新充电测试结果出炉

作者：骷

【天极网手机频道】10月7日，iPhone 14 Plus正式开售，不过开售当日就在市场上遇冷，罕见地首发即破发。但是作为苹果今年新推出的iPhone产品线，iPhone 14 Plus还是有着不少亮点的，最近也有相关评测机构对其进行了充电测试。

根据充电头网报道，苹果iPhone14 Plus开箱兼容性测试显示，14.5V可突破28W快充，常态9V3A即可满足。20W以内充电器，功率基本都可以跑到充电器的峰值。20W以上，与iPhone 14不同的是，iPhone 14 Plus峰值可以一段时间维持高功率，最高可以到27W，常态下也可维持25W、26W的高功率，而不是短暂的一瞬间。

比较特殊的29W充电器，可以通过14.5V电压，实现28W以上的快充，不过这么充的话，温度会略高一些。其他几款充电器表现都比较正常。

苹果官网显示，为了达成 2030 年实现碳中和的目标，iPhone 14 与 iPhone 14 Plus 不再随附电源适配器和 EarPods。包装盒内随附一根 USB-C 转闪电连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑端口。

建议重复使用现有的 USB-A 转闪电连接线、电源适配器和耳机，它们均兼容这些 iPhone 机型。但如果需要任何新的 Apple 电源适配器或耳机，也可随时购买。

虽然iPhone 14 Plus这次遇冷，但是作为一款最新的iPhone机型，遇上折扣比较大的活动，还是比较值得入手的。在屏幕尺寸方面iPhone 14 Plus与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14 Plus在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14 Plus在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

iPhone 14 Plus同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，同时1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。不过遗憾的是，这次的iPhone 14 Plus屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

在影像方面，iPhone 14 Plus也拥有极强的表现能力。其搭载了一颗全新的1200W像素超广角相机，拥有F/1.5的光圈以及更大的1.9微米像素，在低光环境下的图像质量提升了49%，同时夜间模式的拍照速度将是原先的两倍。

这次的充电测试结果可以看出，iPhone 14 Plus可以较长时间维持在高功率的充电速度上，而作为旗舰的iPhone 14 Pro系列则是最高能够达到27W，但是大多数时间仅能维持在15-20W之间。在充电速率方面iPhone 14 Plus有着一定的优势，配合上这次iPhone 14系列整体优秀的续航时间，可以说iPhone 14 Plus的表现还是相当不错的。