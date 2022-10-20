iPhone 14系列再现新Bug，苹果称并非硬件问题，但会导致手机卡死！

【天极网手机频道】自从苹果发布iPhone 14系列新机以来，除了初期灵动岛带来了一些新鲜感，发售之后就只剩下用户不断的地吐槽以及iPhone 14系列本身频出的问题。

最近，苹果公司就承认了又一个影响iPhone 14用户的iOS 16 Bug，这次的Bug将会导致用户的iPhone无法识别SIM卡，并且会导致手机死机。

苹果承认iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的一些用户可能会在他们的手机上看到一个“SIM卡不支持”的弹窗信息。根据该备忘录，在显示该弹出信息后，iPhone可能会完全卡死。苹果表示，其正在“调查”这个问题，并指出这不是一个硬件问题，并补充说用户应该保持他们的软件是最新的。

同时，由于调查正在进行，苹果建议出现这个信息后用户等待几分钟，看看信息是否消失，如果没有消失，用户不要试图恢复设备，而是应该前往苹果零售店或授权服务提供商提交技术援助请求。

此前iPhone 14系列刚刚发售时，就曾出现过新机无法激活的Bug。苹果在发现这一问题后表示，“iOS 16有一个已知的问题，可能会影响到使用开放的Wi-Fi网络的设备激活”。为了解决这个问题，苹果提出了一个方案，用户初始化iOS时，需要在提示连接到Wi-Fi网络时选择“用iTunes连接到Mac或PC”，然后返回到之前的屏幕，使用Wi-Fi再次尝试，直到激活成功。

而且苹果在发售当天推出了iOS 16.0.1更新，修复了设置期间的激活和迁移问题。如果在激活 iPhone 14 时遇到问题，可能需要用Mac或PC升级iOS 16.0.1，以修复这个错误并激活新iPhone。还有一个问题是新机用户的iMessage和FaceTime可能存在无法激活的问题，这需要用户自行将设备更新到iOS 16.0.1。

可用户无法激活设备又该如何升级系统呢？只能说iPhone 14出师不捷，后来又碰上了包括相机振动的问题。这些问题都在随后的iOS 16更新中得到解决。苹果目前正在与开发人员和公共beta测试人员一起测试iOS 16.1，预计将于本月底发布。

无独有偶的是，iPadOS 16原先也会和iOS一同发布，但这次却推迟到10月底发布，就是因为系统问题过多。主要是苹果在iPadOS 16中增加了台前调度的新功能，导致系统问题不断，远没有达到可以全面推送的标准，所以苹果权衡再三将会在月底直接推出iPadOS 16.1而不是iPadOS 16。

此外，苹果今年发布的AirPods Pro2也存在许多问题，这款产品开售不久后，就有用户发现它存在断连的问题。有部分AirPods Pro 2用户反馈，这款耳机在听音乐以及观看视频时会突然断开与设备之间的连接，无论是什么设备都会出现这样的情况。

也有一部分用户反馈称，可能会出现手机显示AirPods Pro已连接但实际上没有的Bug。目前这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

后来又发现AirPods Pro 2存在讨厌的音频漂移问题，即使在苹果的空间音频和动态头部追踪等功能被禁用的情况下也会发生。音频漂移是该耳机存在的一个问题，音频会在耳塞之间来回移动，也会与视频不同步(音频不会与该视频中说话的人的嘴型对上号)。

今年苹果在软件方面的表现实在让人难以相信这是苹果做出来的东西，Bug成堆，未加验证就开始的全面推送导致了iOS 16乃至其他设备的软件体验都遭受了巨大的打击。希望苹果今年年底可以着手去解决这些问题，起码让设备的问题不再影响用户的日常使用。