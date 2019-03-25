作者：高志伟

【天极网手机频道】3月26日华为P30系列将正式发布，不过轮番爆料已经让这款华为新旗舰失去了神秘感。华为P30系列主打拍照，配备40MP + 20MP + 800万像素+背面3D ToF后置四摄，并且支持10倍混合变焦，相比华为P20 Pro的5倍变焦进一步提升。

目前DXOMark拍照评测中华为Mate 20/20 Pro仍旧是分数最高的两款产品，前不久发布的三星Galaxy S10+同样以109分并列第一。华为P30系列发布后，DXOMark拍照排行榜值得期待。



华为P30系列曝光 后置四摄可拍月亮

根据近日爆料大神@Evleaks提供的信息，在华为新加坡官网上出现了P30系列的宣传页面，外观方面珍珠屏(水滴屏)实锤了，同时P30系列前置摄像头审计为3200万像素。

华为P30系列后置四射采用了“3+1”的排列方式，其中一枚摄像头位于闪光灯下方。根据本次曝光内容，在官网上可以看到一幅宣传画，内容为通过华为P30系列拍摄月亮，超级变焦能力一展无遗。



华为P30系列曝光 后置四摄可拍月亮

其他方面，华为P30系列将采用曲面屏设计以及屏下指纹识别，搭载麒麟980，提供6/8GB内存，128/256GB存储，电池容量4200mAh，基于Android 9 Pie的EMUI 9.1用户界面。售价方面，在欧洲华为P30价格约5700元，华为P30 Pro的价格约7780元，3月20日华为终端官方微博发文表示新品将于3月27日零点开启预售。