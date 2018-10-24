一加6T现身GeekBench：骁龙845+8GB运存，成绩优异

【天极网手机频道】10月29日，一加将在海外地区举行一加6T的新品发布会，而随着发布会日期的临近，这部新机终于在GeekBench网站上揭开了它神秘的面纱。

前日，这款型号为OnePlus A6013的产品现身GeekBench官网，从跑分数据来看，该机单核跑分为2387，多核跑分8925，成绩属于旗舰机的顶尖水平。该机搭载骁龙845芯片，配备8GB运行内存，同时还运行最新的Android 9 Pie系统。

就目前的爆料，一加6T对比一加6在外形方面的主要变化是，一是采用了水滴屏，其屏幕尺寸为6.4英寸，分辨率为2340×1080，AMOLED材质;二是支持屏幕指纹识别，背部视觉一体性更强。

一加CEO刘作虎介绍，一加6T搭载的屏幕指纹技术能够在深度使用中更加准确地识别用户指纹，同时一加将最新硬件与智能预加载指纹信息的自学软件算法相结合，创造出行业领先的快速解锁体验。更重要的是，一加6T使用高通骁龙845芯片中的“TrustZone”这个独立的虚拟空间来存储指纹信息，确保指纹信息安全。

从目前已经曝光的消息来看，一加6T将完美继承一加6优秀的上手体验，同时新增的屏幕指纹等功能也在优化方面表现不错，相信对于注重体验的消费者来说绝对是一款难得的佳作。

（ 作者：Migi 责任编辑：Lore）

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