三星预估Q1营收3800亿元人民币，同比增长17.5%

作者：毛毛

【天极网手机频道】三星集团公布了2021年第一季度预估财报数据，财报显示：三星集团第一季度营收达65万亿韩元(约为3800亿人民币)，环比增长6%，同比增长17.5%;受益于智能手机和电视的热销，三星电子今年第一季度盈利可能增长44%至9.3万亿韩元(约合544亿元人民币)。

据了解，三星集团盈利的主要原因，是基于DRAM和NAND Flash市场缺货的大环境下，产品供不应求，价格也持续坚挺，不仅中国手机客户需求量提高，全球也是如此。在预期经济复苏的带动下，正在逐渐恢复动能，这给NAND Flash和DRAM需求和价格行情增加了动力。市场研究公司Bloomberg Intelligence分析师Masahiro Wakasugi表示，2021年下半年推出的下一代DRAM，即DDR5，可能会刺激需求进一步推升销量。

其次，三星智能手机及家电需求强劲，据市场数据预估，2021年第1季全球智能手机出货量将增13.9%，全年增幅达5.5%，再加上由于华为受限于供应链，使得三星Galaxy S21系列的销量达到了三星Galaxy S20同期的2倍，尤其是在韩国、英国等市场销量表现出色。三星Galaxy S21也是因为各方面原因比以往此系列的发布时间提前了一个月，价格也低于Galaxy S20，对此，三星认为更低的价格将有助于吸引更多的消费者。

另外，由于三星得克萨斯州奥斯汀工厂断电导致工厂停工和生产中断，估计损失约在3000-4000亿韩元，不仅给三星第一季度财报带来了一定的影响，预计第二季度供货也会受到影响。至于详细的财报数据，三星表示要在本月晚些才会公布。