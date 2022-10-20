一加Ace Pro将发布原神限定版，官宣定档10月24日！

【天极网手机频道】近日，一加手机官方宣布，将会发布一款一加Ace Pro和原神的限定款手机，发布会定于10月24日晚上7点，宣传语为“伶俐巧思，蝶引梅香”。从官方放出的海报来看，一加Ace Pro本次联名将与《原神》角色“胡桃”有关。

一加Ace Pro早在八月份就已经发布，在发布会上，一加中国区总裁李杰表示，对于一加 Ace Pro来说，硬件性能只是基础，极致的体验才是核心，“一加 Ace Pro将是行业首款兼具极致性能与全面体验的性能手机，它就是性能手机新标杆”。一加Ace Pro采用第一代骁龙8+移动平台+、LPDDR5和UFS 3.1顶级性能组合，在市场普遍采用 12GB 作为顶配的内存方案时，一加 Ace Pro 率先采用 12GB 起步，至高支持 16GB 的大内存方案。

同时，一加Ace Pro配备了一块国产的京东方6.7英寸自研蓝钻排列屏幕，对屏幕像素设计底层逻辑架构进行全面优化，使显示画质大幅升级，峰值亮度可达950nit，DCI-P3色域高达100%，色彩更加艳丽丰富。

这块柔性OLED屏幕在设计方面也实现了创新性突破，通过采用京东方创新一体裁切贴合技术以及中置挖孔设计，精准控制屏幕边框，将屏幕下边框降低至仅1.31mm、侧边框0.93mm、上边框0.84mm，在实现极窄边框显示效果的同时，屏占比高达93.4%。

此外，这款手机在行业中率先支持超级 n28 5G信号，n28具备信号覆盖面积更广、穿墙能力更强的信号能力，一加 Ace Pro通过 4 根高性能天线，同时 4 路接收 n28 5G 信号，带来超级 n28。一加 Ace Pro 机身内置 15 根天线 360度环绕式分布，全方位捕捉手机信号。其中 Wi-Fi 定向加速技术和 5G 动态调节技术，从源头上保证网速。

一加 Ace Pro所搭载的骁龙8+处理器相较上一代CPU和GPU性能提升10%，同时功耗降低30%，能效比显著提升。同时全系标配长寿版 150W 超级闪充+ 4800mAh 大电池组合，从 1% 充到 100% 仅需19分钟，充电 1 分钟，即可开黑一局。10 小时重度续航测试后，一加 Ace Pro 仍能保持 6% 的电量，完全满足日常使用需求。

一加 Ace Pro 搭载电池健康引擎，在完全充放电1600次后，电池健康度依然能够保持 80% 以上，相较于行业常规的 800 次，电池寿命是行业的 2 倍以上。用户即使 1 天 1 充，使用 4 年后一加 Ace Pro 的电池依旧很耐用。

从已有信息来看，一加Ace Pro拥有独家游戏体验优化计划，代号“炼金”，将针对《原神》新版本调优。在《原神》810p不降画质测试中，一加Ace Pro做到了1小时59.3帧的表现，也足以看出一加Ace Pro的性能强大。

如今越来越多的手机都将能否流畅运行《原神》当做性能强劲与否的标准，从一众测评中能够看出，即使是强如苹果，都无法长时间稳定运行原神。这次的一加Ace Pro不知道是做了什么优化，可以稳定1一小时接近60帧，这对于喜欢玩原神的玩家来说，不失为一个好消息。