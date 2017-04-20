2499元起 小米6涨了500元还值得买吗?

【天极网手机频道】昨天(4月19日)下午，无数米粉期待已久的小米新旗舰小米6正式发布了。用雷军的话来说，这款手机是他们探索七年的心血晶，小米6既是新一代的性能怪兽，也是工艺巅峰的代表作品。当然，想必大多数消费者看重的依旧是价格，小米6标准版(6GB+64GB)售价为2499元，虽然相比前几代小米旗舰机1999元的起售价涨了500元，但是这500元实际上涨得还是有理有据的，下面我们就来简单的聊聊小米6多出的这500元究竟用在了哪些地方。

首先要提的肯定是小米6的配置了。昨天雷军在发布会上特别强调，小米6是中国国内市场首发骁龙835的手机，而且也是消费者最先能买到的骁龙835手机。小米6将在4月28日开卖，相比之下，虽然三星的Galaxy S8从4月21日起就将登陆全球市场，但是登陆中国国内市场却是5月份时候的事了。

另外这次小米6搭载的还是满血版骁龙835(主频2.45GHz)，相比之下，去年搭载骁龙820的小米虽然起售价为1999元，但是却是残血版的骁龙820，性能上有所折扣，这也让小米在去年被黑了很长一段时间。另外小米6这次直接以6GB内存起步，而且是最新的LPDDR4x。DDR4相比国内一些旗舰用的DDR3性能提升了50%，而4x的提升主要体现在功耗方面，其电源效率比上一代提升了20%。

性能的提升最直接的体现就是跑分，在骁龙835+6GB内存组合下，小米6在安兔兔中的跑分高达184292，超过了早前发布的两款新旗舰华为P10和三星S8。

在设计方面，小米6主打四曲面玻璃设计(机身正面2.5D弧面玻璃+背部3D弧面玻璃)，中框也用上了高亮的不锈钢金属材质，采用正面无孔式指纹识别模块，后置双摄像头也和机身背面持平不凸出，取消了3.5mm耳机孔，随机送附Type-C/3.5mm转接头。总体而言，小米6的外观设计并不激进，而是进一步打磨现在主流的工艺，使之更趋于完美。

接下来就得聊聊双摄了。小米6并非小米首款双摄手机，不过它应该是迄今小米推出的拍照最出色的双摄手机。小米6同样是集各家所长，它采用了和iPhone 7 Plus一样的1200万像素广角+1200万像素长焦镜头，支持2倍光学无损变焦，而且还引入了类似华为P10的人像镜头+人像模式，实现单反般的背景虚化，带来更美的人像效果。最后小米6还请回了小米5中的四轴光学防抖，让夜拍和运动拍摄都有更好的效果。这套双摄，理论上已经是无懈可击了，官方给出的样张也很惊艳，当然， 实际效果还得真机上手才知道。

其它细节方面，小米6也有加强，比如采用了双路Wi-Fi技术，增强信号稳定性，上网提速100%。另外小米6还采用了一块获得医学认证的护眼屏，支持最低1nit亮度显示，夜晚玩手机不伤眼，过滤蓝光的同时最大限度保留色彩真实度。另外小米6依旧内置全功能NFC，可刷公交银行卡，而且NFC感应增强50%，交易快30%。配备立体声扬声器，看电影、玩游戏时有沉浸式立体音效。

这样看下来，这多出的500元的确是用在了很多的地方，而且对用户体验的提升都起到了关键作用。不过反对的声音肯定会有，毕竟这些提升按道理都是一款新机本来就具备的是，大家都盼着你雷军能搞个真正的黑科技出来呢。

的确，用“惊艳”来形容小米6显然不太合适，用它来形容去年的小米Mix全屏手机更恰当。这次的小米6，更多的是稳中求进，因此我们没能看到传闻的虹膜识别，屏幕内嵌指纹以及防水功能。唯一一个让人真正惊叹的环节可能是雷军拿出亮银版小米6的时候，其机身的镜面设计的确达到了一个前所未有的高度，但遗憾的是，由于良率极低，该版本距离量产还有很长时间。

​不过话说回来，小米6依旧是当前性价比最高的旗舰机。比价是每次小米6发布会上一个必不可少的环节，根据小米官方公布的数据，当前市场主流旗舰手机的均价都在4000以上，华为OV也将国产旗舰的价格推向了新的高度。在这样的背景下，雷军再次宣布小米6依旧会将性价比进行到底。

最后值得一提的是，雷军在发布会上说道，“在做技术时，我们是苦行僧;在做产品时，我们是受虐狂;对于细节，我们吹毛求疵，但我们对未来野心勃勃 ”。这不由得让人联想到了最近很火的“闪存门”、“内存门”事件。可见，价格高低并不能完全映射出一个产品品质的好坏，最关键的还是得要有诚意，你说是不是呢？

当然，接下来要看的就是小米的备货了，如果小米6依旧是耍猴买不到，性价比再高估计也得挨骂。

（ 作者：Leo 责任编辑：一夏末）

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