仅为iPhone 13十分之一 iPhone 13 Mini销量不理想，下代或被取消

作者：景博健

【天极网手机频道】去年9月份，苹果发布了很多人期待的“十三香”―iPhone 13系列，与iPhone 12系列一样依旧是四款产品，并且在Pro版本中首次引入了120Hz高刷，跟上了安卓阵营。日前，市场调研机构Counterpoint Research发布了iPhone 13系列在中国的销售情况，iPhone 13以非常大的优势成为该系列最热销的产品，而Mini版本的销量则非常不理想。

根据报告上的数据，iPhone 13以51%的销量遥遥领先，此前就有消息称它已经连续6周成为国内最畅销的产品，iPhone 13 Pro Max则以23%的销量排在第二，iPhone 13 Pro以21%的销量紧随其后，而作为市场中难得的小屏旗舰产品，iPhone 13 Mini的销量仅仅占据了5%，可以说非常不理想了。

尽管每年都有部分消费者对小屏产品有着很高的呼声，而且这次iPhone 13 Mini的起售价格比去年的mini版本更低，但从市场表现上来看，消费者对于小屏幕手机的热情并没有想象中那么高，它依旧是非常小众的选择。从产品角度来说，iPhone 13 Mini的小屏和轻薄机身确实能够带来非常不错的握持手感，而且A15有着不错的性能，对比前代续航也有着一定提升，不过它仅支持单卡，这可能是很多消费者放弃选择它的理由，而且加上几百块就能获得更大屏幕、更好续航的iPhone 13，除非是对小屏非常非常执着，否则并没有选择Mini版本的理由。

当然，并不只有苹果在小屏产品上翻车，前几年三星的小屏旗舰Galaxy S10e也是S10系列中销量最差的，之后的S系列中便再没有小屏产品。目前有消息指出，由于低迷的销量，苹果很可能会选择放弃iPhone 14 Mini，对于苹果来说这并不是一个差劲的选择，没有了小屏大家自然会选择其它产品。