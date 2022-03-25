OPPO Find X5系列广受外媒好评 斩获MWC大会大奖

作者：云隐

【天极网手机频道】Find X系列是OPPO的高端旗舰手机系列，每一代的更新都意味着OPPO在手机研发上取得了一定的进步。近期，OPPO发布了该系列的最新机型――OPPO Find X5系列，其除了深受国人的喜爱之外，在海外媒体中也是广受好评，OPPO Find X5 Pro甚至被多家外媒评为“Best Of MWC 2022”(MWC 2022最棒的产品)之一。

据了解，OPPO Find X5系列在发布之后，受到了Android Authority、MUO、Phandroid、Android Headlines、IBT、The Verge、Slashgear、Tom's guide等多家海外媒体的一致好评，其评论重点围绕外观与影像两大方面：外观干净简约且人性化，影像能力堪称一流水准。

The Verge、Slashgear以及Cnet等多家媒体一致认为OPPO Find X5 Pro在外观上令人印象深刻，其总体的设计沿用了Find X3 Pro的一体流线机身设计，但又有所创新。以白瓷配色为例，这款背板采用陶瓷材质的手机，在海外媒体眼中是极具设计感。“环形山”后置影像模组与背板的陶瓷融合为一体，原先镜头部分金属装饰圈被完美去除掉，转而采用沉降式镜头，实现了镜台面的一体化，棱线分明，更具立体感。

The Verge表示，OPPO Find X5 Pro的背板让其产生了一种《星球大战》暴风白兵式的未来主义感觉。在设计感之外，还能激发使用者独特的想象，这对于产品本身来说，也是一种高度的认可，OPPO Find X5 Pro的高雅外观，名副其实。

影像方面，包括Tom's guide、Engadget、Android Authority等多家海外媒体对OPPO Find X5系列表示了高度的肯定。官方在宣传OPPO Find X5系列时，反复提及“双芯旗舰”，将其影像实力推到了“风口浪尖”，号称“OPPO最冒险的一次影像投入”。在真实体验到之前，不少人是持质疑态度的，但接触之后，相信大部分人都消除了这种质疑。全新一代骁龙8移动平台，带来的影像提升，相信大部分用户多少都见识过了。而自研影像NPU马里亚纳 MariSilicon X的加持，才是OPPO Find X5系列走在手机影像前沿的关键之处。

马里亚纳 MariSilicon X，是一款基于面向未来AI时代的DSA新黄金架构理念，通过自主创新的IP设计以及6nm先进制程，带来空前强大的实时AI计算能效，领先行业的Ultra HDR能力，无损的实时RAW计算，以及最大化传感器能力的RGBW Pro。简而言之，这款芯片让安卓AI视频，首次拥有了4K表现，也让4K视频，第一次拥有了AI能力。尤其是4K夜拍模式，大大提亮光线较弱场景中图像的质量，保证暗部有细节的同时，高光也不至于过曝。

Slashgear在体验过后，表示OPPO Find X5 Pro拍摄的照片和视频堪称一流水准，一跃成为其网站收录的年度最佳智能手机之一。这评价可谓是相当高了，从笔者的角度来看，除了硬件的强力加持之外，本次OPPO Find X5系列引入的哈苏影像系统，也不容忽视。作为相机里的“爱马仕”，哈苏以独特的自然色彩闻名于世，在双方的精心调试下，影像效果自然是更进一步。

由于OPPO Find X5系列优异的影像能力，海外媒体IBT认为，这款高端旗舰除了适合大众日常使用之外，也非常适合摄影师和视频博主使用。对此，IBT决定授予OPPO Find X5系列“Best of MWC 2022”奖项。

当然，除了外观与影像之外，OPPO Find X5系列在性能、显示、充电、续航等各方面也是有独到之处。性能上，全新一代骁龙8移动平台或天玑9000的搭载，让OPPO Find X5系列扛得住各大应用与游戏的考验。显示上，2K屏、120Hz、LTPO 2.0、原生10亿色显示等一应俱全，带来全场景流畅体验。充电与续航方面，最高5000mAh电池与80W超级闪充，全场景续航加持，持久畅玩不断电。

笔者认为，一款产品的好坏，不管软硬件在理论上多么强大，最终还是要看用户的实际体验如何。好的产品，用户本身也会帮着去散发口碑，让更多的潜在用户转化为真正的受众，也自然而然会受到相关专业媒体的关注。OPPO Find X5系列作为一款面向全球市场的高端之作，各方面综合表现均是符合预期的，给很多用户带来了优异的体验，也受到了众多媒体的好评，可谓是不负高端之名。