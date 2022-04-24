延续曲线美学经典，OPPO K10系列打造电竞级硬核外观

作者：墨将

【天极网手机频道】一直以来，OPPO K系列以硬核气质来打造轻旗舰，凭借着超值价格和高性能表现，深得广大硬核玩家的喜爱。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10在屏幕素质、影像技术等方面也再次突破，内置旗舰级芯片，更有六大“神装”辅助，游戏畅爽无阻。不仅如此，OPPO K10系列还在外观设计上也进行了大胆创新，打造出不同于以往的电竞级硬核外观。

这一次OPPO将曲线美学带到了OPPO K10系列上，机身背部以柔和的曲线呈现硬核的外观。OPPO将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

值得一提的是，OPPO K10系列机身内部元器件接近 1：1平衡配重，单手持握时不再“头重脚 轻”。摄像头模组与背板之间，也选用黄金曲线平滑过渡，三边等距的“火山台地”自然隆起，横向游戏场景握持手感更佳。一体式机身背板，醒目的全新K10系列镭射符号更加彰显个性，哑光磨砂的高级质感与握持手感二者兼得。

OPPO K10正面则是搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富;6档变速调节针对不同的场景适配不一样的帧率，这样可以有效保证用户使用体验效果的同时还能智能降低功耗。

在天极网看来，OPPO K10系列外观设计硬核且内敛，并不刻意追求花哨的高饱和颜色或者粗线条。而且相比于同类竞品，OPPO K10更注重功能性与整体性，比如连续曲线设计，平衡配重等，过渡顺滑且非常实用，为我们用户提供了更多的选择。目前，OPPO K10系列已经正式发布并已开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。