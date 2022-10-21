2899元起自拍影像旗舰 Hi nova 10系列发布

【天极网手机频道】10月20日，Hi nova 10系列发布，Hi nova 10售价2899元起，Hi nova 10 Pro售价3699元起。新品延续了Hi nova的设计美学，并在影像、性能等方面进一步突破，6000万像素超广角镜头以及800万像素人像特写镜头的前置双摄组合，对于自拍体验有大幅升级。10月29日，Hi nova 10系列将在线上线下全渠道开售。

自拍影像旗舰

影像仍旧是Hi nova 10系列最大亮点，并且针对不断增长的自拍、短视频内容创作需求，Hi nova 10系列又一次提升前置影像能力。其中，Hi nova 10 Pro搭载了前置双目立体视觉影像系统，由支持4K拍摄、100°超广角的6000万像素超广角镜头，以及支持2X光学变焦、最高支持5X数字变焦的800万像素人像特写镜头组成，无论是特写还是多人合影都能更方便、好用，且容易产出大片。

还有一点值得一提，Hi nova 10 Pro采用了QPD全像素精准对焦技术，相比传统自动对焦速度提升了30%，抓拍、打卡合照时更加清晰。再配合上手机的前置人像虚化、AI质感人像、人像肤色亮度、光影立体感增强等算法，白天黑夜等各类复杂光线场景下也能有更出色的人像自拍。

视频拍摄方面，Hi nova 10 Pro带来了前置特写双录功能，可以同时调用手机多个镜头进行拍摄，实现前-前、前-后、画中画等多镜拍摄体验。基于Hi nova 10 Pro强大的双AF自动对焦能力，还可拍摄出 0.7X~5X 变焦视频，在保持常规出镜的同时轻松实现耳环、面部等细节部位的拍摄。再加上Hi nova 10系列进一步升级的一键成片功能，让喜欢记录生活、拍摄vlog的用户达人们，创作效率大大提升，并可以尝试更多潮玩、酷炫的创作风格。

5000万超感知影像单元

Hi nova 10系列后置搭载了5000万超感知影像单元，配备一颗5000万像素超感知影像镜头、一颗800万像素超广角微距镜头以及一颗人像虚化景深镜头。其中5000万像素超感知影像镜头的传感器尺寸达到了1/1.56英寸，进光量提升高达40%，ISO最高支持400000，凭借超强的感光能力及像素级重构技术，使Hi nova 10系列在暗光条件拍出的照片也可以明暗有度、保留更多细节。

Hi nova 10系列还拥有后置人像虚化Vlog功能，通过更先进的人像识别和背景虚化算法，让用户在拍摄Vlog时人像的虚化更为自然。此外，Hi nova 10系列前后均支持慢门虚化功能，在拍照时只需轻点相机中的“慢门”，即可拍摄出画面背景虚化的质感大片。与前置一样，Hi nova 10 系列后置主摄同样支持QPD全像素精准对焦功能，即使是玩滑板、踢足球、赛车等高速户外运动，Hi nova 10系列也能完美捕捉精彩时刻。

星耀工艺尽显科技美学

自去年12月诞生以来，Hi nova的新品已经获得了用户及市场的认可，不仅是影像，很有辨识度的外观也是其让人印象深刻的原因之一。Hi nova 10系列在后置镜头组沿用了星耀环的设计理念，并创新地运用了双色镀膜工艺，强化了科技轻奢的设计语言，呈现出更为和谐的对称感。

本次新机带来四种配色，作为主打色的10号色，凭借背部银色调与金色星耀环组合更加时尚，且随光线变化更加灵动幻彩;其余三种配色分别为，曜金黑、普罗旺斯、绮境森林。

配置方面，Hi nova 10 Pro配备一块6.78英寸的OLED环幕屏，分辨率为2652x1200，支持120Hz高刷。为保证稳定性能，Hi nova 10 Pro搭载全域立体双VC散热结构，配合超高导热石墨烯散热技术，同时支持AI温度感知技术、智慧预测热管理技术，进一步提升了用户使用手机时的安全性。Hi nova 10全系标配立体声双扬声器，支持全新的Touch Turbo 2.0体感触控技术，提升影音娱乐体验。Hi nova 10系列全系支持双模5G网络;支持WiFi 6增强，通过4K QAM的高阶调制技术，带来更高的上传、下载和分享速率。Hi nova 10系列可以根据双卡自动选择最优网路，提升电梯、地下停车场等信号不佳的场所下网络体验。

Hi nova 10 Pro拥有4500mAh电池，支持100W超级快充、Turbo充电模式。在在Turbo充电模式下，只需10分钟，就能快速从20%电量充至80%，充满只需20分钟。Hi nova 10电池容量为4000mAh，支持66W超级快充，38分钟可充满电量。

售价信息

Hi nova 10与Hi nova 10 Pro均提供两种配置规格，其中Hi nova 10的8GB+128GB版售价2899元，8GB+256GB版售价3199元;Hi nova 10 Pro的8GB+128GB版售价3699元，8GB+256GB版售价3999元。新品10月29日将在全渠道正式开售。