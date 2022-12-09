OPPO与华为签订全球专利交叉许可协议，将进一步推动知识产权的高质量发展

【天极网手机频道】12月9日，OPPO与华为宣布签订全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G标准在内的蜂窝通信标准基本专利。前不久，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的《中国民营企业发明专利授权量报告(2021)》显示，OPPO广东移动通信有限公司(简称“OPPO”) 与华为、腾讯位列2021年民营企业发明专利授权量排行TOP3。此次OPPO与华为签订全球专利交叉许可协议，无疑将进一步推动知识产权的高质量发展。

OPPO首席知识产权官冯英表示：“我们很高兴与华为达成一揽子专利交叉许可协议，这充分体现了双方对彼此知识产权实力的认可和尊重，是双赢的结果。我们将一如既往倡导建立长期健康的知识产权生态，主张以友好协商的方式解决知识产权许可，互相尊重专利价值。”

华为知识产权部部长樊志勇表示：“经过20多年的持续创新，华为已经在全球范围内形成了包括5G、Wi-Fi、音视频等多个高价值专利包。华为很高兴与OPPO达成交叉许可协议。企业间相互认可知识产权价值，可以促进高价值标准技术研究‘投入――回报――再投入’的创新正循环，提升产业的可持续创新能力，为消费者提供更多有竞争力的产品和服务。”