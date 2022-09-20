性能+能耗大幅领先！苹果A16 Bionic也挤牙膏

作者：惜

【天极网手机频道】2022年的苹果发布会比往年来得更早，除了iPhone 14、iPhone 14 Max继续使用A15 Bionic外，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max升级到A16 Bionic，但关于芯片部分少得可怜，也从侧面反映了A16 Bionic“乏善可陈”。

在发布会上，苹果有意避开A16 Bionic的性能提升，转而关于能效(power efficiency)、显示(display)和摄像头(camera)。苹果A16 Bionic采用4nm工艺，虽然苹果明确是N4(第一代4nm)还是N4P(4nm升级版)，但普遍认为苹果使用“满血版”的N4P。

在硬件规格上，苹果A16 Bionic拥有160亿个晶体管，比A15 Bionic的150亿有提升。CPU部分依然是2大核+4小核的设计;5核心的GPU，内存带宽提升50%的;17 TOPS标称性能的16核Neural Engine AI单元;用以支持或显示屏幕(LTPO)最低1Hz刷新率、Always-On特性、Dynamic Island动画抗锯齿、屏幕更高的峰值亮度等功能的新显示引擎(Display Engine);新的ISP不仅能够支持4800万像素摄像头，联合CPU、GPU、Neural Engine和ISP异构核心，可为每张照片带来最高4万亿次的操作。

与A15 Bionic的150亿个晶体管相比，A16 Bionic仅10亿个晶体管的提升，显然无法满足全方位提升SoC性能的需求。这一点在发布会上也得到证实，苹果将更多的精力放在能效、显示和摄像头上。

不过得益于采用台积电4nm工艺，CPU部分的频率有所提升，理论的跑分成绩也有提高。根据目前网上的信息可以看到，A16 Bionic的单核跑分在1870左右，作为对比的A15 Bionic的粉在1720左右，提升幅度约8.7%，与频率(3.23GHz～3.46GHz)提升幅度相差无几。

虽然性能提升幅度有限，但苹果A16 Bionic在能效方面的提升巨大，是苹果真正的优势。苹果表示A16 Bionic的2个高性能核心(大核心)相比于A15更快，同时降低20%的功耗，为CPU带来更稳定的持续性能输出，并让手机在高负载下更省电;在能效核心(小核心)方面，相同性能下是比拥有竞品更好的能效，功耗只有竞品的1/3。

GPU方面，苹果表示内存带宽增加50%，并表示“对于图形性能要求高的游戏很好”。换句话说，苹果很有可能为iPhone 14 Pro升级LPDDR5运行内存，进一步释放GPU性能潜力。但考虑到仅一句带过，GPU方面的改进和提升，应该与CPU相同，纯粹通过提升频率拉高性能，并通过更大的内存带宽释放性能。

总的来说，与上一代A15 Bionic相比，苹果确实在A16 Bionic上“挤牙膏”，但依然大幅度领先安卓竞品。至于一贯强大的能效方面，苹果的领先幅度只会更大。至于GPU部分，性能提升与CPU相似，通过拉高频率和带宽提升性能，并借助4nm工艺提升能效比。

iPhone 14 Pro芯片的第二个核心是显示上，iPhone 14 Pro带来灵动岛、ProMation和锁定屏幕常亮不熄屏等功能。不过整体上更偏向于用户体验，芯片上几乎没有可讲的内容，更多的还是通过芯片控制屏幕，以实现更好的能效比。

苹果A16 Bionic的第三个着力点是摄像头，iPhone 14 Pro/Max主摄换用4800万像素的CMOS，ISP引擎的数据计算量翻两番(4倍)，ISP需要做包括Deep Fusion之类多帧堆栈之类的操作，数据量级和4800万就不一样，ISP的性能提升自然必不可少。

iPhone 14 Pro系列支持以Cinematic模式录制4K 24fps视频，杜比视界HDR最高4K 60fps视频拍摄以及新的Action运动模式(防抖)，都需要算力的支持。

编辑点评：从整体规格来看，苹果A16 Bionic有“挤牙膏”的嫌疑，CPU、GPU部分的性能提升有限，但依然大幅领先同时期竞品。同时，台积电4nm给SoC带来更高的核心频率和更低的功耗，进一步提升SoC的能耗比。至于ISP、NPU方面的提升，更多的事托4800万像素CMOS带来的计算量提升，但亮点依然是能效。