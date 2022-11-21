新机不断，iQOO Neo7刚刚发布，新品又遭曝光！

【天极网手机频道】10月20日，iQOO发布搭载天玑9000+的iQOO 7Neo，同时搭载骁龙8 Gen 2的iQOO 11也在酝酿之中即将发布，最近又有人在《王者荣耀》中发现iQOO Neo7 SE的身影，让人不得不感叹iQOO发布新机频率之高。

从命名上可以看出，这款机型就是iQOO Neo7的延伸版本，根据爆料，在外观方面iQOO Neo7 SE几乎与iQOO Neo7一致，而在SoC的选择上，SE并没有选择和大哥同款的天玑9000+，转而使用同为联发科的天玑8200。

在设计上，iQOO Neo7拥有几何黑、印象蓝、波谱橙三款配色，素皮版厚8.89mm，重197g、玻璃版厚8.5mm，重202g。iQOO Neo7外观相较iQOO Neo6差别不大，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，并融入全新圆形几何元素，配备121°超大弧度3D后盖，只是闪光灯等部分细节设计有所不同。

iQOO很早就提出强悍双芯，并且iQOO Neo7获得双芯将再升级，搭载天玑9000+处理器的同时搭配独立显示芯片Pro+，实现“双芯强强联手”。iQOO Neo7的CPU性能提升 5%，GPU性能提升10%，安兔兔跑分达1080717。此外，独显芯片计算补帧适配更多主流手游，同时大幅降低功耗，改善发热掉帧问题。

在GeekBench 5中，iQOO Neo7单核跑分1231，多核跑分4251，配备LPDDR5内存和超频版UFS 3.1闪存，拥有4013mm2 VC均热板。可以看出性能方面十分优秀，而这次搭载天玑8200的Neo 7 SE性能表现一样值得期待。

从爆料来看，天玑8200将会使用X2大核设计，与天玑9000系列保持一致，有声音表示红米即将推出的Redmi K60也会采用这一芯片。iQOO Neo7配备6.78英寸2400×1080 AMOLED屏，采用三星E5发光材料，最高500nits、激发1000nits、局部激发1500nits亮度，支持120Hz刷新率，双指360Hz触控报点率，2000Hz瞬时采样率，还有屏下双压感。

而iQOO Neo7 SE同样配备6.78英寸FHD+分辨率屏幕，支持最高120Hz的刷新，这款屏幕也采用三星E5发光材料，或许可能就是iQOO Neo7同款屏幕。并且在指纹识别方面，使用和iQOO Neo7相同的方案，几乎就是iQOO Neo7更换处理器的版本。

其他方面，这款机型将配备5000mAh的电池，支持120W快充，也和iQOO Neo7保持一致。在售价方面，iQOO Neo7的起售价为2699元，而前代iQOO Neo 6的起售价为1999，如果与前代定价类似，那么这样的配置放在整个千元机市场将会极具竞争力。

最近iQOO新机不断，前有iQOO 7Neo发布，后有搭载骁龙8 Gen 2的iQOO 11系列即将到来，这次iQOO Neo7 SE的发布主要对准千元机市场，并且可能在下个月底正式发布，虽然彼此定位不同，但是如此高频的新机发布同样会让用户陷入选择困难症。

而造成这一问题最主要的原因，除了手机厂商的机型策略之外，还因为高通骁龙8平台的失利，导致高通提前推出骁龙8+以及骁龙8 Gen 2，使得今年多个手机厂商出现一年三代旗舰手机的魔幻场景，随着明年高通芯片回归正轨，之后的旗舰机也将回归一年两款的正常发布节奏。