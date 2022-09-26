苹果的超大杯？明年iPhone 15或迎来Ultra版本！

作者：骷

【天极网手机频道】近日，据彭博社记者表示，苹果将会在明年推出全新的iPhone 15 Ultra机型以取代现有的Pro Max系列，这也意味着iPhone 15 Ultra将成为苹果有史以来的最强机型。

该记者透露称，对于 iPhone 15 系列，苹果正计划带来 USB-C 改进设计并可能更改名称。苹果有望采用“Ultra”取代从 iPhone 11 系列起使用的“Pro Max”品牌：“根据苹果目前的模式，我们可以期待明年 iPhone 的设计会有所改进，这与转向 USB-C 以及新的 Ultra 型号取代 Pro Max 的潜力相吻合。”

细数苹果产品系列中后缀为Unltra的产品，无一不是该产品线中的最强型号。例如苹果刚刚推出的Apple Watch Ultra，就被苹果称为迄今为止最坚固、最耐用、最强大的 Apple Watch。同样的M1 Ultra也被成为迄今为止最强大的 Apple Silicon 芯片。

所以可以预见的是，iPhone 15 Ultra也将成为iPhone产品线中最强的机型。这也意味着，很多全新的黑科技以及配置都将是15 Ultra的独占。例如Type-C接口，还有用户期待已久的高功率快充等。不仅如此，结合此前天风国际分析师郭明Z透露的信息，明年只有iPhone 15最顶配将采用潜望式长焦镜头，就连iPhone 15 Pro都无法配备。

足以看出iiPhone 15 Ultra在苹果心中的地位，明年推出时或将会重现当初iPhone X发布时的盛况。不过随着配置和定位的提升，在售价方面也一定会水涨船高。不得不说还是苹果老谋深算，先让iPhone的基础版本和Pro版本形成更大的差异，再将高端的Pro版本做细分化来提升高端型号的售价。

而且此前就有消息称，以后的苹果将会延续此次iPhone 14上的配置策略，基础版本采用上一代Pro版本的的芯片，而Pro版本将会用上当年最强的苹果芯片。那么盲猜一手，Ultra将可能是苹果当年的最强机型，将会搭载诸多其余版本不曾标配的全新黑科技功能。

从目前的爆料来看，关于iPhone 15 Ultra的信息更多的还集中在影像系统方面，这也让不少人猜到了Ultra的优化方向是影像系统。不过还不算十分明确，毕竟作为iPhone系列中的最强机型，影像系统也必然要跟普通型号拉开较大差距，但并不止于影像，会在其他多方面共同提升，如此才能无愧Ultra名号。

也有网友认为iPhone 15 Ultra的命名过于安卓，没有了苹果此前的高大上，甚至有网友调侃应该改名叫iPhone 15 END，只能称之为最强致敬了。但是命名只是一环，具体表现还是要看苹果会如何打磨这款如今已然名声在外的iPhone最强机型，或许会将智能手机的价格再整体拉高。