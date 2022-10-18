iPhone 14 Pro系列影像惜败，仅排第三，第一刚发布不久！

【天极网手机频道】昨晚，DxOMark公布了苹果iPhone 14 Pro Max的影像评分，从结果来看，iPhone 14 Pro Max的146分和iPhone 14 Pro同分，且两者性能表现和各项分数一致，并列DxOMark影像排行榜第三名。

官方表示，iPhone 14 Pro Max与iPhone 14 Pro的后置摄像头规格相同，都有4800万像素主摄、1200万像素超广角镜头、1200万像素长焦镜头，两者也配备了一致的A16仿生处理器。

iPhone 14 Pro系列拍照得分143，并列第三;变焦得分139，并列第六;视频得分149，并列第一。DxOMark给出的说法是，在同一拍摄场景下，两款手机的影像表现的区别极微。苹果手机影像表现的稳定性，同样可以体现在前代拥有一样影像分数的iPhone 13 Pro Max与iPhone 13 Pro。

同时DxOMark给出了以下优点：无论是照片还是视频，颜色都十分宜人且生动，肤色准确;照片和视频的动态范围较宽，对比度表现较好;高水平的照片和视频细节表现力;优秀的自动对焦能力(照片和视频);令人愉快的模拟散景效果，非常好的面部细节;近距离和中距离都可以实现高质量的连续照片和视频变焦;出色的视频稳定性。

而DxOMark认为不足的地方是：天空中偶尔出现高光;室内照片中的亮度噪点较为明显;在混合照明条件下拍摄的照片上偶尔会出现白平衡色偏的问题;在照片和视频中主题明确。

也能看出在DxOMark心中，iPhone 14 Pro系列的优点要多于缺点，在影像上的实力同样不俗。iPhone 14 Pro系列这一代影像方面最大的变化就是主摄终于将祖传的1200万像素镜头，换成了4800万像素镜头，并且主摄和超广角的传感器面积都有增加。

当用户打开Apple ProRAW并且选择4800万像素时，iPhone 14 Pro系列能够带来令人震撼的画面效果。同时得益于更大像素的主摄，即使没有搭载一颗2倍长焦镜头，苹果还能在4800万主摄的基础上虚拟出一颗2倍长焦镜头，效果和真实镜头相差无几。这也是在影像方面对于镜头选择的一种解法，通过更少的影像模组实现更多的镜头效果。

回看DxOMark的榜单，排在第一的是谷歌前不久刚刚发布的谷歌Pixel 7 Pro。谷歌Pixel 7搭载了一块6.3 英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 1080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。

这次谷歌Pixel 7系列依然搭载了谷歌和三星合作开发的Tensor G2处理器，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

根据DxOMrak给出的信息，谷歌Pixel 7 Pro拍照部分148分，视频部分143分，总分147分，该机型以影像总分147分，与荣耀Magic4至臻版并列DXOMARK全球影像排行榜第一，这也就是说iPhone 14 Pro系列仅以落后一分的微弱差距屈居第三。

DxOMrak表示，谷歌Pixel 7 Pro各方面的影像体验都非常优秀且稳定，与前代Pixel 6 Pro相比有了非常大的改进，尤其是变焦和视频表现因软件优化有了质的飞跃。

不过现在的DxOMrak早已失去了当初的公信力，现在的评测结果不少用户都是看个乐乎。尤其是影像方面，不少人都有自己的画面偏好，DxOMrak一直崇尚通过数据量化手机的拍摄效果，而忽略了画面本身的呈现效果，从而使得评测结果在一定程度上显得死板。

况且此前就有消息称DxOMrak在评测过程中的不规范，以及主动泄露评测项目给手机厂商来获取利益等，这样的做法确实难怪用户不再相信其评测的影像结果。即使没有DxOMrak的评测，iPhone 14 Pro系列的影像表现依旧稳得令人放心，如此扎实的成片效果，确实十分惊艳。