Reno9系列影像配置公布，拍摄样张氛围感十足！

近期，OPPO官宣了Reno9系列将于11月24日发布，再次引发大众的热议。由于上一代的Reno8系列影像水平受到不少用户的一致好评，对于全新的Reno9系列自然也是满怀期待。而在今日，OPPO官方微博公布了OPPO Reno9系列的相关影像配置，并且附上了多组拍摄样张，较之上一代的Reno8系列有所升级。

据了解，OPPO Reno9系列将采用5000万像素的索尼旗舰主摄、3200万像素超感光猫眼镜头、马里亚纳MariSilicon X芯片、AF自动对焦、独家双芯人像计算引擎、OIS 光学防抖等软硬件。理论上来看，这一整套设备的素质相当不错，足以带来出色的拍摄效果。

而从公布的样张来看，由于双芯人像计算引擎的升级，在拍摄大光比、暗光等场景时，能够轻松留住光影的通透、夜色的鲜活、以及逆光下的灿烂。同时，对于逆光场景下的人像拍摄，能够做到背景与人脸双重清晰的拍摄效果，既保留了夕阳、夜色、旷野的氛围感，又保证了人脸肤色的自然呈现。

从目前的信息来看，OPPO Reno9系列的影像升级，主要侧重暗光、逆光、大光比等复杂环境的细节优化或升级，通过算法将人物与环境彻底还原出来，轻轻松松就能定格下氛围感大片。更多相关信息，可以关注11月24日14:30的OPPO新品发布会。