游戏旗舰红魔5G手机3月19日首销：多重好礼送不停

作者：惜

【天极网手机频道】随着5G技术在2020年的全面普及，游戏手机也全面进入5G时代。努比亚在3月12日发布新一代红魔5G游戏手机，与隔壁减配的游戏手机相比，红魔5G游戏手机全系标配LPDDR5内存、UFS 3.0闪存合ICE 3.0风冷液冷双散热系统，让它成为当仁不让的游戏旗舰。

在进入5G时代之后，5G能为游戏手机带来哪些体验升级？实时战略游戏对网络带宽要求并不高，但是对网络延迟却十分敏感。红魔5G游戏手机采用目前最先进高通骁龙X55调制解调器，不仅为手机带来更高的网络带宽和更低的延迟，同时能够让手机的网络更稳定、高效。除5G网络外，Wi-Fi连接对游戏玩家同样重要。高通骁龙865集成FastConnect 6800移动连接子系统，可让手机全面支持Wi-Fi 6功能。与5G网络一样，Wi-Fi 6能够带来高速率、高容量、低延迟的优势。在5G和Wi-Fi 6的加持下，红魔5G游戏手机在复杂的网络环境中，依然能够拥有稳定的网络连接，让手机在游戏时告别断线、延迟高等问题，尽享游戏乐趣。

红魔5G游戏手机使用刷新率达144Hz的超高刷新率屏幕，与传统的60Hz屏幕相比，144Hz刷新率的屏幕能够有效减少游戏画面卡顿和拖影的问题，玩家可以在高刷新率的画面中捕捉到更多细节，并在第一时间作出判断，实现料敌先机。红魔5G游戏手机还采用行业最高的240Hz触控刷新率，每秒的触控响应240次、14.9ms的跟手响应时间和32.2ms的点击响应时间 ，使操作响应更快、更精准。

硬件方面，红魔5G游戏手机除了高通骁龙865 SoC之外，全系标配LPDDR5内存和UFS 3.0闪存，提供8GB+128GB、12GB+128GB/256GB和16GB+256GB四种存储组合，玩家可根据使用需求选择最佳的硬件组合。

游戏手机自然不得不提散热，红魔5G游戏手机采用努比亚最新一代ICE 3.0风冷液冷双散热系统，内置风扇的主动风冷+液冷的双重散热组合散热系统。风扇15000转/分钟的转速，可为手机内部提供更大的空气交换量;高导热系数的航空级铝合金，不仅拥有201W/(mK)的导热系数，同时还有耐腐蚀超长寿命，散热效果更出色。

红魔5G游戏手机后置摄像头采用SONY的IMX 686传感器，拥有6400万像素、1/1.7英寸大底，78.3°广角、0.1s极速对焦。高像素和大尺寸CMOS，确保后置摄像头的成像质量。红魔5G游戏手机还针对vlog用户增加视频电子防抖功能，更推出 “凌波微步”的慢门视频功能，让vlog创作更轻松。

红魔5G游戏手机定于3月19日10点首销，电商平台提供“0元预约”和“定金预售”两种购买方式。玩家在京东商城搜”红魔5G“，即可实现0元把红魔5G游戏手机拿回家试用，想入手还可享受24期分期免息;另外，购买努比亚红魔5G还能享受10重大礼，包括晒单50元京东E卡、最高2020元以旧换新E卡等，感兴趣的朋友可以到京东预约货预售活动。