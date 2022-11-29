华为冬季全场景新品发布会定档12月2日 除了nova 10 SE还有多款新品

【天极网手机频道】今天上午，华为官宣将会在12月2日召开冬季全场景新品发布会，届时将会推出诸多新品。目前距离发布会开始还剩下几天，除了官方的预热外，网上也传出了不少的曝光消息，今天笔者就带大家一起先来看一看，提前了解下会有哪些新品登场。

华为nova10 SE

作为本次发布会的一大重点产品，官方已经为其进行了预热。结合目前的消息看，nova10 SE会采用星形轨道环设计，后置三颗摄像头，其中一颗为1亿像素的主摄。海报中的配色与之前nova10系列的10号色类似，应该也是这款产品的主打色，不过它采用了直角中框的设计，看起来会更方一些。

其实在上月初的时候，nova 10 SE已经率先在海外登场，它会采用居中打孔设计，配备了一块6.67英寸的OLED直屏，机身厚度只有7.39mm，重量为184g，非常轻薄，并且除了银色外，应该还会有黑色和绿色可供选择。配置方面，它将会搭载骁龙680G处理器，电池容量为4500mAh 电池，支持66W快充。影像这块，除了1亿像素主摄外，还有800万像素超广角镜头和200万像素微距，前置为1600万像素。另外，海外版本预装的是EMUI 12系统，而国内的版本应该会是HarmonyOS。

考虑到前代产品的起售价位2199元起，全新的nova 10 SE应该也会延续这样的定价策略，在2K左右。

华为畅享50z

除了nova 10 SE外，还将会有一款新机一同登场，那就是华为畅享50z，从放出的预热图片来看，它同样采用直角中框的设计，后置矩阵式三摄，大概率和年中发布的畅享50 Pro保持一致，主摄为5000万像素。正面采用了水滴屏设计，其它的参数新品暂未公布。此前，华为曾推出过一款畅享Z，它搭载了联发科的天玑800 5G芯片，所以这款畅享50z我觉得有可能会使用联发科的处理器的。

另外，华为手机业务在今年第三季度实现了触底反弹，除了在9月份发布的Mate50系列备受追捧外，畅享系列份额也在稳步提升，成为出货的主力。

华为Watch Buds

其实当我看到这个产品名称的时候就觉得这款产品不简单，它将智能手表和真无线耳机进行了融合，通过按压可以打开表盘，拿出放置在底下的两颗体积小巧的无线耳机，其它具体的参数和功能目前尚不清楚。

不得不说，这个设计确实是很有新意的，将两款产品融合到了一起，虽然不知道具体参数和体验咋样，但我对这款产品是抱有很大期待的，唯一比较担心的可能就是续航怎么样。

看到这款产品我不由得想到了之前华为的B系列手环，它融合了手环和蓝牙耳机，采用了分离式设计，平时配合腕带便是手环，拆出来就能当耳机用，这款新品感觉也和B系列手环有着异曲同工之妙，可以期待一波它的具体配置和价格。值得一提的是，今年诺基亚曾推出过一款内置无线耳机的手机―诺基亚5710 XpressAudio，现在华为又弄了个手表内置耳机，将多种产品进行融合似乎成为了一种新的思路。

写在最后

目前来看，除了两款新机和独特设计的手表外，根据之前的曝光消息，在本次发布会上可能登场产品还有华为Watch GT3 Pro典藏版以及全新的儿童手表等，不过目前都没有太多的消息，当然还可能有更多惊喜的新品，大家可以蹲一波12月2日的发布会，等待华为去揭晓。