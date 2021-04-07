3月安卓手机好评榜：华为Mate40继续霸榜 魅族独占四席

作者：白璐

【天极网手机频道】智能手机在经过了几年的发展之后，已经开始向高性能、高影像、高刷新率方向发展，当然除了以上的核心配置外，精美的外观和出色手感也成为不少消费者决定是否给予该机好评的一大因素。

近日，安兔兔公布了3月Android手机好评榜，华为Mate 40依然稳居榜首，这已经是这款手机连续几个月进入到榜单前三了，本次的好评率达到了98.04%。

尽管华为目前正在遭受美国制裁，但是这并没有影响华为给消费者带来优秀的旗舰手机。而华为Mate 40已经发布有半年的时间后还能霸榜，确实证明华为手机的好口碑。华为Mate 40是该系列手机中售价最便宜的机型，该机搭载了麒麟9000E，相比麒麟9000少了几个核心，但性能仍然属于旗舰级别。

魅族17Pro排名第二，好评率为97.97%，核心配置搭载的是骁龙865+LPDDR5内存+UFS3.1闪存，是去年的旗舰三件套。此外，这款手机最大的亮点是设计，这款手机采用了目前市场上为数不多的陶瓷后盖，给用户带来了独一无二的手感，当然这款手机因为工艺难度大，成本较高，并且散热效果相比于玻璃机身要差一些。

三星Galaxy S20 Ultra 5G以97.82%的好评率排名第三，这款手机因为堆料很足，长期活跃在好评榜单上。该机的配置放在现在依然能打，对于想要追求高素质手机屏幕的用户来说，这款手机是个不错的选择，因为这款手机采用的是2K分辨率+120Hz刷新率屏幕。此外，这款手机现在已经大幅降价，现在购买或许正是时机。

除了以上机型，在本次榜单中排名前十的还有：荣耀30 Pro+(好评率97.75%)、三星Galaxy Note20 Ultra 5G(好评率96.55%)、黑鲨游戏手机4 Pro(好评率96.36%)、魅族17(好评率96.32%)、魅族18(好评率95.36%)、魅族18 Pro(94.09%)、OPPO Find X3Pro(好评率93.87%)。

从本次榜单中我们不难发现，除了手机的性能和影像，手机的外观和材质依然成为用户选择这款手机的重要原因。目前市场上主流的手机都是采用玻璃机身材质，包括苹果手机，如果能够在机身工艺和配色方面有所创新，那么这款手机将获得不少用户的青睐和好评。