你的iPhone 11不久之后可能成“古董”了！网传iPhone 14推出后iPhone 11将停产

作者：毛毛

【天极网手机频道】距离苹果秋季发布会还有几个月的时候，iPhone 14系列也已经进入工程验证阶段，似乎一切都已经尘埃落定了。按照以往的惯例，在新机推出之后，总会有那么几款机型从此退出舞台。近日 LeaksApplePro传苹果推出iPhone 14系列之后就会停产iPhone 11，虽然并没有得到苹果证实，但由此来看并不是空穴来风。



iPhone 11



其实目前iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max已经无法在官网上买到了，仅剩下iPhone 11机型。之前iPhone 13系列推出之后苹果就停产了iPhone 12 Pro和iPhone XR机型，不出意外的话，在iPhone 14系列推出之后就会停产iPhone 11了。停产原因也不难猜，一方面是因为竞争价值已经不高了，很难让用户产生购买欲望;另一方面，苹果已经在推出了5G版本机型，iPhone 11作为一款4G机型，在5G时代，选择4G的人并不多。更重要的一点是，iPhone 11还是64G的内存起步，放在5G时代必然是不够的，再加上它内置的是A13处理器，溢出的性能反倒是增加了运行存储容量的负担，即便它的硬件参数非常不错，但后期出现的内存不足确实会让大家在体验上大打折扣，后续苹果将其停产也是无可厚非。



iPhone 11



不过，爆料还透露，苹果最终是否要停产iPhone 11还是要看iPhone SE3的市场表现，虽然iPhone SE3配备了A15仿生芯片，而且是一款支持5G的机型，但由于它的设计沿用的是旧型号的设计，并不突出，所以苹果不希望一直用一款旧型号“吃老本”。



iPhone SE3



不管怎么样，iPhone 11退出舞台只是时间问题而已，还在使用iPhone 11系列的大家，当iPhone 11系列真的退出舞台的时候，你们会是什么样的心情呢？