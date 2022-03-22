新iPhone SE被拆解：内部设计与上一代相似，细节零件略有不同

作者：墨将

【天极网手机频道】前段时间，苹果带来价格相对较低的新款iPhone SE，持续不断地扩大、拓宽用户覆盖范围。这款产品综合表现尚可，价格又比较亲民，在社交媒体上反响不错。MacRumors消息称，苹果 iPhone SE 3被海外网友PBKreviews 拆解，并展示了该设备内部组件的外观。

拆机过程与大多数智能手机相似，先加热框架使屏幕胶松动，撬出屏幕，然后依次拆除螺丝、连接器，以及其他元器件。拆解结果显示，新 iPhone SE 3 得到了平均 5.5 分(总分是 10 分)的可修复性评分。而iPhone SE 3 的内部设计似乎与第二代机型有些相似，但iPhone SE 3 的很多零部件还是不同于 iPhone SE 2。

值得一提的是，新款iPhone SE 3内部拥有更大的 2018mAh 电池，而上一代机型的电池容量为 1821mAh。根据苹果公司的技术规格，与上一代机型相比，新的 iPhone SE 3 在充满电的情况下，可以多提供额外的两个小时视频播放，以及额外 10 小时的音频播放。

据了解，iPhone SE 3 沿用 iPhone SE 2 的设计，搭配 4.7 英寸屏幕，拥有午夜色、星光色和红色三种配色可选。支持 IP67 级防水与 Touch ID，搭载6 核中央处理器的 A15 仿生芯片，由 2 个高性能核心和 4 个高能效核心构成。同时 16 核神经网络引擎每秒可进行 15.8 万亿次运算，能加快第三方应用的机器学习运算速度。影像上，它配备了 1200 万像素的 ƒ/1.8 光圈广角摄像头，支持智能 HDR 4、摄影风格、深度融合、人像模式等计算摄影功能。售价方面，iPhone SE 3的64GB 版本售价3499 元，128GB 版本售价3899 元，256GB 版本售价4699 元。