vivo X Note简评：“IMAX”屏幕 和“Mini”手感的“高萌”反差，精致不失体验

作者：毛毛

【天极网手机频道】将7寸的手机拿在手上是怎么样的感受？很重？很厚？甚至心里还会吐槽到底是什么厂商开始在这造板砖了。但实际上，将7寸大屏手机拿在手上，并没有想象中的厚重感，反倒是非常轻薄的手感。4月11日，vivo推出了7英寸大屏商务旗舰vivo X Note，当大屏旗舰遇见纤薄机身，会有怎么样的“火花”？



vivo X Note

外观设计篇

就像上文所说的，大屏手机给人一种厚重感，如何打破大家对大屏手机的印象，这就是厂商需要解决的问题了。vivo X Note在保证顶配旗舰性能的情况下，在主板部位重复堆叠处创新地采用一体式拱桥架构，相比传统的焊接拱桥架构，能够在保证堆叠效率的同时有效减薄整机厚度，使得vivo X Note的厚度仅有8.37mm，配合中框 3.795mm的极致纤薄设计，整机重量保持在216g，让大屏和纤薄皆可兼得。



vivo X Note

vivo X Note拥有璨夜黑、晴山蓝和大地灰，天极网本次拿到的是素皮材质的晴山蓝配色，这个蓝色犹如它的名字一般，采用的是在高原山川呈现出若隐若现的低饱和蓝色，给人一种优雅却又不乏活力的感觉。在影像模组设计中，vivo X Note采用的是方圆天阶设计。vivo将圆形的影像镜头模组左置，圆形镜头模组与方形装饰件之间采用微曲延伸的玻璃面衔接，两组件过渡自然平滑，减少割裂感，同时起到很好的防尘作用。



vivo X Note

细节方面，vivo X Note晴山蓝在机身两侧添加了3根竖向的压纹纹理，在视觉上让整机更立体，更为素皮材质的设计增添几分优雅。中框在棱角分明的形体和圆润的手感之间找到最适手的平衡，搭配金属喷砂的工艺实现磨砂效果，带来更柔和舒适触感，且不易留下指纹。



vivo X Note

值得注意的是，vivo首次搭载物理静音键，并在按键上做了红色的跳色设计，只要需纵向(向下)拨动开启静音，即可关闭提示音，保留媒体音和闹钟，也可以在设置中选择择媒体音量是否跟随静音键关闭/打开。



物理静音键

正面设计上，vivo X Note搭载的是一块7英寸的三星2K+ E5超感宽幕，分辨率达到3080×1440，已经通过成16项Display Mate表现记录，并拿到了整体A+级别的认证，意味着这块屏幕的各项表现都达到目前行业的顶尖水准，可以展示更多内容，提供更精致的细节，更自然柔和的色彩过渡，带给用户近乎“真实”的观感。同时，LTPO 自适应刷新会根据不同场景自动调节刷新率，功耗降低效果更佳。



vivo X Note

现如今特殊的环境下，人脸识别解锁、支付似乎不如指纹方便。vivo X Note搭载3D大面积超声指纹技术，面积更大，识别速度更快，且录制指纹时不再需要多次按压识别，只需一次即可完成。

得益于3D大面积超声指纹技术，可轻松解锁，即便是强光或是手指湿润的情况下指纹识别率也大幅提升。



指纹解锁

影像体验篇

vivo X Note虽定位是商务旗舰，但影像能力可是十分能抗的。为了带来远近皆好，清晰真实的影像效果，vivo X Note前置搭载一颗1600万像素镜头，后置搭载了旗舰少有的全焦段旗舰四摄模组，5000万像素0IS超大底主摄+4800万像素114°超广角主摄+1200万像素IMX663专业人像镜头+60倍OIS潜望式超远摄镜头给用户带来高质量影像体验。



主摄样张



人像拍摄



超广角拍摄



微距拍摄

vivo X Note镜头搭载蔡司T*镀膜，拥有强大的抗眩光能力，增强可见光透过率，提高画质且准确还原物体色彩。从白天实拍表现来看，出片成功率还是很高的，颜色讨好眼球。尤其是白天样张都在太阳正足时候拍摄，部分样张几乎是针对逆光所拍，远处天空高光处没有过曝，建筑的一些暗处细节也能有清晰且明亮的画面呈现，是一张高动态范围照片。同时，在日常拍摄中，超广角镜头的利用率极高，仅次于主摄，尤其外出旅行利用这颗镜头可以将风光、建筑拍摄得更加震撼，拍人像更有气场。微距模式会自动调整，细节清晰，树叶的纹路也能看的一清二楚。



主摄样张



5倍光学变焦



60倍 OIS 潜望式超远摄

变焦方面，vivo X Note搭载5x潜望式镜头，能够实现高达60倍的超级变焦。通过样张我们看到，不同焦段拍出的照片颜色都保持了高度的一致性，超广角1倍2倍5倍的照片成像清晰且具有非常好的呈现，镜头推至60倍后，字体边缘也没有过多的涂抹感。

除了硬件参数，vivo X Note还搭载了vivo自研影像芯片V1，在整体影像系统中，V1可同时服务于用户在拍照和录像时的影像需求，能够通过软件与硬件的强强联合，配合更高速处理优化的算法，实现影像实力的显著提升。简单来说，V1芯片的主要能力就是聚焦在夜景和视频等方面，并且为用户带来更优质的影像体验。

不妨来看看一组夜景样张。



夜景模式(左)与普通模式(右)对比样张



夜景模式(左)与5倍光学变焦(右)

vivo X Note拥有更长的曝光时间，在OIS光学防抖和算法加持下，也能带来更高的动态范围以及优秀的控噪能力。从样张可以看出，灯牌高光处能够清晰地看到图案以及文字信息，另外天空的色彩也得到了很好的还原，接近人眼所见;路边的树枝、建筑等暗处细节也得到了明显提升。值得点赞的是，夜景模式下也支持超广角、变焦拍摄，样张效果也同样出色。



夜景模式(左)与普通模式(右)对比样张



拍摄的实际场景截图



极夜环境拍摄细节

在极夜环境下也进行了一次体验。不过说句实话，无论是手机还是专业相机在拍照时为了使照片保持相对的亮度，通常会使用较慢的快门速度，因为快门打开的时间越长，照片中才捕捉到更多的光线。但是，也会产生一个负面的影响，因为在夜景下为了保持快门开启较长的曝光时间，就会导致快门合闭的时间较慢，自己手持手机没有保持相对的稳定的话，拍出的照片就会模糊，但是vivo X Note“稳中带亮”这一点就值得夸赞了。

即便是极夜环境，vivo X Note也支持多种风格拍照，包括黑金、赛博朋克、梦幻柔光、质感黑白、蓝冰、青橙、暗黑猩红、蓝橙、银橙在内的9种风格。



黑金风格



质感黑白风格



蓝冰风格



青橙风格

得益于V1在高速数据处理方面的优势所在，vivo X Note能够在低功耗条件下实现实时预览，在拍照预览界面即可看到接近成片的亮度效果并手动调节想要的曝光强度，期间手机会提示夜景拍摄所需时间并保证手机稳定性。

基于优秀的夜景能力，在大底主摄传感器以及V1自研芯片的加持下，实现极夜环境下录像效果的提亮及降噪，用户可以 在更暗的环境下，拍摄出更亮更清晰的夜景视频。

vivo深谙手机摄影爱好者实际使用痛点，凭借卓越的夜景能力，不仅带来更专业的摄影能力，也带来“随手拍”的大片效果，轻松捕捉到夜景的精彩与细节。从整体来看，vivo X Note与蔡司合作全系标配T*镀膜认证，搭配超高透玻璃镜片，更有自研专业影像芯片V1加持，以及软硬件方面的多维度创新，都让vivo X Note成为目前少有的大屏拍照神器之一。

旗舰性能篇

作为一款专业影像芯片，vivo V1芯片的能力并不止步于手机摄影。近年来，手游成为不少人使用手机时不可忽视的需求之一，商务人士也不例外，而高帧率高分辨率的手游对于手机的性能与功耗都提出了不小的挑战。

vivo X Note内置全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片，采用先进的4nm MEP制程工艺。基于ARMv9指令集公版Cortex核心打造的Kryo780 CPU，集成 Adreno730 GPU和骁龙X65 5G基带等，带来更强劲动力和更畅爽体验。根据安兔兔的实际跑分，vivo X Note已经突破百万分。

而得益于vivo V1的加持，vivo X Note可以实现游戏MEMC帧率增强，在两帧画面中补充一帧过渡动画进而实现最高120Hz的实时游戏帧率。30分钟的游戏测试中，120Hz的高刷新率和240Hz的屏幕采样率让vivo X Note游戏过程十分流畅，帧率全程也十分稳定，基本没有出现掉帧、卡顿的现象，立体声双扬声器和X轴线型马达的加入，让游戏玩家更有身临其境的感觉，配合2K E5 LTPO超感宽幕让游戏体验更上一层楼。



vivo X Note

同时，为了减少发热，更好的发挥芯片和屏幕性能，vivo X Note采用真空腔均热板(即VC均热板)、PGS石墨导热片、导热凝胶、 导热硅胶等多种高散热效率材料组成的立体散热系统，在各个关键发热位置及整机进行散热处理，就像处于工作状态下的你一样，时刻保持冷静。另外，骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片+超频版UFS3.1+增强版LPDDR5的极速组合，可满足消费者大多数场景的使用需求，为消费者提供更加顺畅的运行体验。

在大家比较重视的续航能力上，vivo X Note在纤薄机身下内置一块5000mAh超大电池，并且配有80W双电芯闪充、50W无线闪充+10W无线反向充电组合。根据实际充电测试来看，vivo X Note的 80W有线闪充在充电15分钟时已充满一半电量，36分钟左右已经完成充电，解决大家的续航焦虑问题。



vivo X Note充电实测(测试数据仅供参考)

商务体验篇

vivo X Note内置的全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片，SPU是高通骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片系列内置的安全处理单元，拥有独立硬件处理器及独立OS。结合SPU安全处理单元的硬件能力，从芯片、内核、框架和应用4个层级全方位覆盖手机的运行安全。

vivo X Note依托于OriginOS的能力提供了一套系统级的隐私加密解决方案，即原子隐私系统(X空间)，可以实现本地存储、无痕浏览、数据隔离、后台防护等多重功能;vivo X Note的千镜可信引擎从芯片、内核、系统和应用各层级综合分 析计算，融合关键安全指标，提供可信安全判断。



原子隐私系统

举个十分常用的例子，用户有的时候会经常复制一些隐私信息到粘贴板，比如身份证信息、银行卡号、快递号码等等信息，可能还会分享相册等等操作，系统会进行甄别并加以保护，禁止第三方应用在对剪贴板内容进行读取的同时获取你这些隐私信息。



原子隐私系统智能去除隐私信息

在商务办公方面，vivo X Note的7寸大屏恰到好处，例如看一份16:9的PPT文件，或电影视频等场景时，大屏的屏幕利用率明显比小屏更高，显示效率更高。当然，办公少不了一些文档扫描保存电子档这类的操作，vivo X Note预装了vivo自主研发的一款免费、无广告专业扫描软件，日常文档扫描、证件扫描、文字提取、表格识别、拍照转PPT等等操作轻而易举实现，而且可以随时查阅、传输、整理资料。



vivo X Note

我们都知道苹果有着自己的一个完整生态系统，全家桶产品可以实现互联互通，但是Android产品却无法实现与其互联互通的。不过vivo X Note是首个实现与Mac端互联跨设备办公的安卓手机系列，通过搜索 /扫码/数据线等方式实现将手机与Windows端或Mac端电脑进行互联与同步，解决手机与PC端信息共享痛点，前提是需要在电脑端安装“量子套件”，即可连接手机，与电脑协同使用。

其实vivo X Note带给我们的商务办公体验还远不止这些，像原子笔记、智能化文章屏幕朗读等等功能，看似不起眼的小功能，对于我们所有的上班族来说都是办公细节，更方 便处理工作中的日常事务，且利于高效办公的手机是我们追求的更高标准。

总结

vivo X Note是少见的大屏旗舰，7寸大屏的商务旗舰机在目前主流市场中来说并不多，vivo X Note将商务功能、影像体验、旗舰性能、东方设计美学等融会贯通，为我们的日常工作与生活注入专注的力量。

当“IMAX”屏幕 和“Mini”手感形成的“高萌”反差，让我们获得视觉与手感的双维升级，在精致的同时又不失体验，让每个人都能享受到科技创新带来的便捷与乐趣。