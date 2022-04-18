影像再度升级！vivo X80系列官宣定档4月25日

作者：云隐

【天极网手机频道】近期，vivo首款折叠屏vivo X Fold与全新大屏旗舰vivo X Note的发布，为手机市场注入了一股全新的活力。在所有人都以为vivo新品发布节奏会放缓一段时间的时候，又即将迎来全新的旗舰――vivo X80系列。4月18日，vivo官方微博发布了一则新的动态，官宣旗舰系列新机vivo X80系列定档4月25日，同时附上了一幅海报与相关视频。

从官方发布的海报与视频来看，vivo X80系列真机的外观基本清晰了，后置影像模组整体沿袭了vivo X70 Pro+的云阶设计，七上的蔡司T*标识依旧处于显眼的位置。镜头模组则改换为圆形设计，浮于方形的云阶之上，这种“内圆外方”美学设计，不仅带来了更加平衡的视觉感，还极具辨识度，可以说代表着vivo一脉相承的美学格调与极致的影像追求。

配色上，vivo X80系列除了原先的至黑和旅程配色外，还推出了一款全新配色。背部大面积采用青蓝绿色，整体透出一种明亮淡雅的气质，有种晴空碧湖的清雅之感，整体个人一种平和的舒适感。值得一提的是，为了让用户更真实地一堵vivo X80系列的真容，vivo特意在深圳vivo Lab概念店打造了一场裸眼3D“巨物“的视觉奇观，用户可通过不断变化的「楼体mapping」动画近距离看到更多的细节，感受vivo X80系列的设计美感。

此外，海报上的Slogan“蔡司影像，超越所见”，也在暗示着本次的vivo X80系列影像能力会迎来全新的升级。众所周知，vivo一直以来都与蔡司保持着深度的合作，双方在专业影像领域不断探索手机摄影的边界，致力于让拍摄的图片呈现出更加精准的光影比例。因此，本次vivo X80系列的影像升级着实值得期待。

关于这款新机，网上相关的爆料信息已不少。去年自研影像芯片V1的加入，让vivo X70系列深受好评，再结合官方的Slogan来看，今年芯片或许会迎来新的升级，为用户带来更加精彩纷呈的影像体验。同时，在核心处理器方面，可能会采用4nm制程工艺的天玑9000，性能无疑又是一大升级。所以，网上流传的“30分钟原神稳帧”，其实并不是没有道理。

从目前的掌握的信息来看，vivo X80系列的外观既有传承，又有创新，设计感完全被拉满了，彰显了vivo巅峰旗舰的美学底蕴。而影像方面，vivo旗舰系列的影像实力相信用户们都有目共睹，每每更新总会有惊喜产生，让用户体验不断升级。

作为vivo X旗舰系列诞生的第十年，vivo X80系列或许将成为具有“里程碑”意义的一款旗舰，vivo创始人沈炜也曾表示：“2022年对于智能手机行业是最具挑战的一年，也将是vivo再创突破的一年。”那么，自vivo首款折叠屏手机vivo X Fold开始，vivo就已经走在突破的道路上了，相信vivo X80系列也是如此。至于vivo X80系列具体表现如何，让我们期待一下4月25日的vivo新品发布会。