小米13系列屏幕细节曝光，工艺进步巨大，边框将有巨大惊喜！

【天极网手机频道】小米12S Ultra上市后的成功，引发了不少用户对于小米13系列新机的期待。如今随着骁龙8 Gen 2的即将发布，有关小米13系列的爆料也越来越多。最近就有人曝光了小米13系列新机屏幕的部分细节，给用户带来了不少的惊喜。

据知名博主爆料称，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米13系列此次将首先推出小米13和小米13 Pro两个版本，两款机型的边框都非常窄，其中中杯的小米13将采用国产OLED柔性直屏，屏幕尺寸在6.26英寸左右，其2.5D屏的柔性封装工艺进步很大，而大杯的小米13 Pro将采用的是三星2K E6曲面屏，屏幕尺寸在6.7英寸左右，边框也比前代窄。除此之外，该博主还表示，该机的镜头模组排列不变，细节设计和网传的不同。

该博主此前还表示，全新的小米13系列在边框上会带给用户巨大的惊喜，随后更是进一步表示“破纪录的下巴”，并且当有网友提问是“破所有手机记录还是小米记录”时，该博主进一步回复称：是破所有手机的记录，这也就意味着，该机的下巴将达到前所未有的宽度，也就预示着该机的屏占比以及视觉效果将无比惊艳。

此外，全新的小米13系列此次至少将提供小米13和小米13 Pro两个版本，其中小米13 Pro的摄像头跟小米12S Ultra一致，将搭载的是1英寸超大底的索尼IMX989，相比前作小米12 Pro的索尼IMX707，感光面积提升72%，感光能力提升76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升11%，在影像方面有“脱胎换骨”般的大提升。当然，随后vivo X90 Pro +和OPPO+Find X6 Pro也将采用该传感器。

小米13/Pro系列两款新机都将搭载骁龙8 Gen 2处理器，预计将在年底前发布。小米13将采用四边窄直屏，主打轻薄和高颜值设计，而小米13 Pro则将继续采用双曲面屏。

在早些时候，该爆料人就透露，设备代号M1的小米13 Ultra已进版开始NPI 。NPI(New Product Introduction，新产品导入)是介于工厂 (Factory) 与研发 (R&D) 之间的桥梁，就是要把研发单位新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

小米13 Pro将采用6.7英寸左右的2K分辨率120Hz刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计。小米13标准版将采用6.36英寸左右的2.5D柔性屏幕，支持120Hz高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

此外，适用于小米13和小米13 Pro国际版的MIUI稳定版本已开始在内部进行测试，这几款智能手机全部运行基于Android 13的MIUI 14。

据悉，该系列新机将会于11月正式发布。这是因为高通骁龙峰会将在11月14日至11月17日期间举行，按照高通此前的惯例，这次高通也会在该峰会上推出骁龙8 Gen2手机芯片。相比骁龙8+，骁龙8 Gen2的提升幅度大约在10%以上：其中CPU性能提升10%、CPU能效提升15%、GPU提升20%、NPU AI性能提升50%，ISP也有很大提升。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

最后还有消息称，天玑9200芯片的机型将早于骁龙8 Gen 2的机型推出，那么这也意味用户会先见到搭载天玑9200芯片的机型，这也将打响下半年骁龙天玑大战的第一枪。届时小米13系列极有可能首发骁龙8 Gen 2芯片，或许还有更多惊喜。